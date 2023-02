Petro solicitó a gobierno de Maduro extradición de excongresista Aída Merlano - Runrun

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó la extradición de la excongresista Aída Merlano al gobierno de Nicolás Maduro.

El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, explicó que luego de la reactivación de las relaciones diplomáticas con Venezuela, han iniciado nuevamente el trámite de extradición.

“Ese trámite no es rápido, no por este caso, no por la justicia venezolana, o por la autoridad colombiana, es porque hay que hacer un trámite en Colombia, un trámite en Venezuela que tiene pasos judiciales, y se hace con garantías”, aclaró Osuna.