Aprueban elecciones para renovar autoridades de la UCV: primera vuelta será el #26May - Runrun

El Consejo Universitario de la UCV aprobó, de forma unánime, el 18 de enero la realización de elecciones en esa universidad para elegir a nuevas autoridades, informó la rectora de la casa de estudios, Cecilia García-Arocha.

En entrevista con Unión Radio, la rectora indicó que está previsto que este proceso electoral —en el que se escogerá a autoridades, decanos y representantes profesorales ante el cogobierno— se realice el 26 de mayo en primera vuelta, para lo que se contará con un reglamento transitorio.

De ser necesaria una segunda vuelta, precisó, esta se llevaría a cabo el 2 de junio. Las nuevas autoridades tomarían posesión a finales de junio o durante el mes de julio.

El 25 de enero se sabrá si el proceso contará la con asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), algo con lo que García-Arocha está en desacuerdo.

«Me he cuidado de no dar las nóminas al gobierno de turno y no me voy a autoflagelar (…) Este es un proceso que debe ser hecho por la universidad. Nosotros estamos al servicio del país, no de ningún gobierno», dijo.