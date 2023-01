SalarioJustoYa Docentes de Fe y Alegría protestaron en varios estados este #17Ene - Runrun

Este martes, 17 de enero, maestros de Fe y Alegría realizaron un tuitazo nacional para exigir mejoras salariales y condiciones justas para trabajar.

Con la etiqueta #SalarioJustoYa y acompañados de protestas pacíficas en las calles, los docentes de la organización piden ser escuchados por el Gobierno.

En otro tuit, los docentes de Fe y Alegría dijeron: «Soñamos con recuperar el valor del trabajo del docente, un trabajo comprometido con el bienestar de la sociedad, para eso necesitamos un salario digno y ser valorados».

La profesora y defensora de los derechos humanos, Luisa Pernalete, se unió a la protesta digital de Fe y Alegría para exigir mejoras salariales para todos los docentes del país.

La ONG Provea también se unió al tuitazo. «Justicia para los maestros venezolanos sin sueldos dignos», escribieron a través de su cuenta en Twitter.

Por su parte, la docente Alexyca Carrero, quien protestó en el estado Mérida afirmó que muchos docentes y el personal educativo «trabajan por amor a la profesión», pues, «los salarios son irrisorios, los docentes caminan horas para llegar a los planteles, con los zapatos rotos».

En el estado Zulia y en la capital del país maestros de Fe y Alegría también tomaron las calles para expresar su descontento por el salario que actualmente devengan.

En Mérida y Barquisimeto los educadores se sumaron a la protesta nacional de manera pacífica.

🎶"Y no, y no, y no me quiero ir, yo quiero un sueldo justo pa' quedarme en mi país". 🎶

