Oliveros: Se necesitan acuerdos políticos e institucionales duraderos para que haya salarios de calidad - Runrun

El economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, se refirió a la necesidad de construir las condiciones para que los trabajadores venezolanos puedan percibir «salarios de calidad».

En un mensaje en Twitter el 14 de enero pasado, Oliveros expresó que el colapso del Estado venezolano es «estructural» y que hoy en día no está en la capacidad de ofrecer buenos salarios ni tampoco bienes públicos.

«Y no va a resolverse hasta que se construyan acuerdos políticos e institucionales duraderos. Mientras seguiremos en el ‘sálvese quien pueda'», escribió.

El colapso del Estado es estructural. No solo no puede pagar salarios de calidad sino que tampoco puede ofrecer bienes públicos. Y no va a resolverse hasta que se construyan acuerdos políticos e institucionales duraderos.

Mientras seguiremos en el "sálvese quien pueda".

Asdrúbal R. Oliveros, January 14, 2023