Acceso a La Justicia denuncia retraso en entrada en vigencia de leyes aprobadas por AN oficialista - Runrun

La ONG venezolana Acceso a la Justicia denunció este miércoles que ocho de las 21 leyes aprobadas por el Parlamento de Venezuela durante 2022, aún no han sido promulgadas para entrar definitivamente en vigencia, pese a que la Constitución establece un lapso de 10 días para completar este trámite.

«Ninguna de las leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2022 han sido publicadas en la Gaceta Oficial, a pesar de que el texto constitucional en su artículo 214 da un plazo de 10 días al presidente de la República para la promulgación de las leyes», dijo la organización en un comunicado.

Estas ocho leyes sin oficializar representan el 38 % de las aprobadas en el período legislativo del año pasado, las cuales no han cumplido con el «último e indispensable requisito», por lo que no pueden considerarse vigentes ni acatadas por autoridades y ciudadanos.

