Los asientos vacíos y la reventa de entradas en Catar 2022 - Runrun

Los estadios en Catar quedan relativamente cerca, pero el transporte y los accesos se complican un poco. Muchos fanáticos compraron entradas para ver juegos el mismo día y luego no pueden acudir a todos

Los locales tuvieron preferencia a la hora de comprar entradas, lo que se prestó para la reventa. Un trabajador de Sri Lanka contó que compró diez entradas y las ha revendido en redes sociales, con buenos dividendos

Hemos visto de forma frecuente espacios vacíos en los estadios. Posiblemente no sea que no se haya vendido la totalidad de las entradas, sino que la gente no ha asistido a los recintos por alguna razón en particular. Quizás suene absurdo que alguien con un ticket de 250 dólares no vaya al partido… ¿O no?

Entremos en materia de una vez. Primero, explicaremos las razones de las inasistencias a los estadios y, después, iremos a la parte de la reventa de tickets.

A diferencia de otros mundiales, la cercanía entre estadios en este mundial es notoria. 57 kilómetros separan a Al Bayt de Al Janoub, estadios más lejanos entre sí. Esto hace que las personas puedan ir a más de un estadio el mismo día y, en algunos casos, personas que buscan ir a los cuatro recintos el mismo día.

A partir de acá se forma el primer vacío. He conocido al menos cuatro personas con partidos para el mismo día y que se dan cuenta que no pueden llegar a ambos. El primero, un mexicano con tickets para el México Vs. Polonia que era a las 7PM, hora local, y con entradas para el Dinamarca Vs. Túnez, ese mismo día a las 4PM. Me ofreció regalármelas, pero sinceramente no me interesaba porque tenía entradas también al México – Polonia.

El caso es que él quería estar en la previa del partido con sus compatriotas y dejó de asistir al partido de primera hora. No revendió, ni las cedió. Simplemente las perdió. Él pensó que podía llegar a ambos “por lo cercano que eran”, pero en la práctica, no es tan así.

Si bien puede existir cercanía entre estadios, el proceso para salir de uno y llegar al otro es complejo. Cercan el perímetro, no puedes agarrar taxi en las cercanías y la movilización tiene que ser por transporte público, o alejarte lo suficiente para poder agarrar transporte privado. La otra opción sería ir en vehículo propio, pero pasa algo similar. Los parkings quedan a unos 15-20 minutos caminando, lo que impide o dificulta ver varios partidos el mismo día.

Las reventas, un problema común

Ahora bien, la otra posible razón coincide con el primer punto sobre reventas: los cataríes. Los locales han tenido preferencia a la hora de compra de boletos. Incluso, tickets en unos 10 dólares en la peor categoría han logrado sacar. Acá entra en juego el tema de la reventa. Conocimos a una persona oriunda de Sri Lanka y trabajador de Uber que compró 10 entradas. No le gusta el fútbol, sino el cricket, deporte nacional de su país. Compró el pack porque lo vio barato y pensó en la reventa. Lo hace a través de grupos de Facebook y saca un extra para su bolsillo. Dice que ha vendido 9 de las 10 que tenía.

Le pregunté sobre la que le quedaba, qué pasaba si no la vendía y dijo: “No importa, ya gané buen dinero”. Pero insistí en saber si iría al estadio y respondió: “No, no sé nada de fútbol”.

Y es que es algo realmente común que suceda. Otro hindú que conocimos dijo solamente conocer a Cristiano Ronaldo y a Messi, pero no saber nada, absolutamente nada de fútbol, reglamento o jugadores.

Existe una forma legal de comprar entradas: la página de reventas de la FIFA. Literalmente, es un portal donde puedes poner tus entradas en venta o comprar de otras personas que tengan. Conocí un venezolano que vendió par de entradas categoría 2 por la web para el Catar – Holanda y recuperó casi todo su dinero, menos comisiones. Es como comprar entradas para un concierto. Entras a un portal en “fila de espera” hasta que es tu turno. Demoras unos 15-20 minutos en ingresar. Una vez lo haces, tienes 5 minutos para comprar los boletos. El tema es que por la demanda que hay, muchas veces aparecen tickets disponibles que realmente no están disponibles. Este servidor compró dos tickets en reventa por la web y fue un éxito.

También, puedes ir al DECC (Doha Exhibition & Convention Center). Temprano, entre 10 y 11 a.m., se hacen colas a las afueras de este edificio para e comprar boletos en físico. Todos los días va gente a comprar entradas revendidas y de forma oficial por la FIFA.

La otra práctica es a través de redes sociales. Twitter y Facebook están plagados de personas ofreciendo entradas. La modalidad es sencilla, pero desconozco si es efectiva o estafa. Les escribes a estos revendedores y tienes dos opciones: encontrarte en persona en Doha para entrega de entradas o pagarles y que te las envíen online.

Además, a través del sistema FIFA, puedes ceder tus entradas a través de la misma plataforma. Esta segunda práctica es quizás un poco menos viable por un tema de que pudieses hacer el pago y, automáticamente, perder tu dinero.

Por último, y quizás la práctica más común a nivel internacional, es la reventa de entradas a las afueras del estadio. Acá incluso figuran personas con carteles solicitando entradas en partidos específicos. Según rumores, en el México Vs. Argentina, llegaron a pagar 800 dólares por entradas con valor de 72 dólares. Una locura.

Ya estamos próximos a las fases finales y posiblemente se comiencen a ver estadios más llenos ¿Crees que los espacios visibles en partidos de fases de grupo se mantendrán?