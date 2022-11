Activan recolección de firmas para que la Unesco incluya a Canaima en lista de patrimonios mundiales en peligro - Runrun

SOS Orinoco señaló que Canaima, Patrimonio de la Humanidad, continúa deteriorándose producto de la política del Estado venezolano de fomentar abiertamente la actividad minera

La ONG SOS Orinoco activó una recolección de firmas para que la Unesco incluya a Canaima en lista de patrimonios mundiales en peligro.

A través de la página web Change.org, plataforma utilizada para hacer peticiones sociales, la ONG solicitó que el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO «envíe una Misión Reactiva de Monitoreo (tal como acordó el estado venezolano en julio 2021) para inspeccionar el parque y considere incluir a Canaima en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro, como una acción política que evidencia la desidia de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro y los obligue a actuar de manera decisiva y asertiva para poner fin de las operaciones mineras dentro de los límites del parque».

SOS Orinoco señaló que Canaima, Patrimonio de la Humanidad, continúa deteriorándose producto de la política del Estado venezolano de fomentar abiertamente la actividad minera ignorando sus obligaciones ambientales.

Hasta los momentos, la petición de la ONG ha logrado recolectar 28,918 firmas. A través del link Change.org todas las personas pueden firmar la petición para salvar a Canaima de la destrucción ecológica y ambiental.

A través de su cuenta en Twitter, la ONG realizó una encuesta, el pasado 12 de noviembre, para consultar si se consideraba necesario que el gobierno de Nicolás Maduro permita la visita técnica de la la Unesco a Canaima.

Los resultados arrojaron que 95,1 % consideran que la visita debe realizarse con urgencia. 4% indicó que no le importaba y 0,9% no sabía.

La petición de la ONG va dirigida a cuatro representantes de organizaciones, entre ellos: Audrey Azoulay, director general de la Unesco; Bruno Oberle, director de International Union for Conservation of Nature; Peter Shadie, Director of IUCN’s World Heritage Program y a Lazare Eloundou Assomo, director World Heritage Centre (UNESCO).