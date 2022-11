“Así dialogan ustedes”: Machado criticó a Maduro por burlarse de agresión física que sufrió hace nueve años en la AN - Runrun

El gobernante rememoró con evidente burla estos hechos en una transmisión del canal del Estado Venezolana de Televisión

Este miércoles, 16 de noviembre, la dirigente política del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, rechazó que Nicolás Maduro recordara la agresión que sufrió en mayo de 2013 cuando era parlamentaria nacional.

Cabe recordar que el hecho fue en el año 2013. A través de videos que circularon por las redes sociales, se observó la pelea entre los diputados de oficialismo y oposición en donde una de las más agraviadas fue Machado, pues sufrió una lesión en el tabique que le produjo un sangrado extraordinario.

En ese entonces, María Corina Machado responsabilizó a la oficialista Nancy Ascencio de lanzarla al piso y propinarle un par de patadas mientras “el diputado Diosdado Cabello sonreía”.

El 2 de mayo de 2013, María Corina Machado informó a través de su cuenta en Twitter que tenía cuatro fracturas en los huesos propios de la nariz, con desplazamiento de tabique nasal, por lo que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia.

Tengo 4 fracturas de los huesos propios de la nariz con desplazamiento del tabique nasal q requiere operación de inmediato — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 2, 2013

Este martes 15 de noviembre, Nicolás Maduro recordó estos momentos de polarización en el país en la Asamblea Nacional. El gobernante rememoró con evidente burla estos hechos en una transmisión del canal del Estado Venezolana de Televisión.

“Nancy Ascencio enfrente de boxeadoras. ¿Nancy no fue la que le metió un derechazo a María Corina? ¿Ustedes se acuerdan? María Corina salió a agredir a Fernando Soto y entonces vino y le jaló el pelo a Nancy. Y Nancy desde el piso tiró un derechazo. Yo no me he olvidado de eso, Nancy, ¿tú te olvidaste de eso? No contaba con que tú eras judoca, pero parecías boxeadora más bien”, dijo Maduro.

Maduro elogió el brutal ataque físico de la chavista Nancy Ascensio contra María Corina Machado: “No contaba que eras judoca” https://t.co/s2J8iYRmHK pic.twitter.com/0edkTzhzv2 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 16, 2022

Ante este comentario, Machado se pronunció en una publicación en su perfil de Instagram acusándolo de “cobarde” y “misógino”.