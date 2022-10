Por ausencia de cinco de los 13 acusados difirieron por sexta vez audiencia del caso Juan Pablo Pernalete - Runrun

El 5 de octubre, la Asociación Civil Control Ciudadano informó que por sexta vez difirieron la audiencia preliminar por el caso de Juan Pablo Pernalete Llovera, debido a la ausencia de cinco de los 13 acusados.

La madre de Pernalete, Elvira Llovera, expresó a través de su cuenta en Twitter que el tribunal de control «no ejerce su función para traerlos a juicio».

