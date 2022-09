Devaluación de agosto presionó aumento de 32% en precios en bolívares - Runrun

Torrealba señaló que, hasta el 15 de agosto de 2022, la inflación interanual había disminuido hasta un 86%.

Óscar Torrealba, economista y miembro de Cedice Libertad, advirtió que la devaluación de agosto presionó el aumento del 32% en precios en bolívares.

Durante una entrevista que ofreció a Fedecámaras Radio, Torrealba indicó que el evento inflacionario de agosto «tuvo repercusión en los precios».

«Si bien estamos en una economía dolarizada, el reflejo de estos precios dolarizados en bolívares, al tener un aumento del tipo de cambio, produce un incremento exorbitante», indicó.

En ese sentido, explicó que para el mes de agosto, «el incremento ronda el 32% de variación en bolívares y 10% de variación de precios en dólares”.

Ese 32%, añadió Torrealba, sumado al 10% de aumento en los precios en dólares es «algo importante». Según el análisis de precios quincenal que realiza Cedice, pese a no haber hiperinflación, se mantiene una inflación importante.

“Y durante agosto, la totalidad de esta variación de precios se generó entre el 15 y el 30, motivado a un desequilibrio del tipo de cambio que ocurrió porque no se ha solucionado el fondo del problema, que es la monetización del déficit fiscal», dijo.

Por otra parte, comentó que la variación se dio por la inyección de dinero a la banca para aumentar la demanda de dólares en el mercado cambiario.

«Y esto, si bien mantiene el tipo de cambio, al no solucionar el problema de la confianza, la gente a va a preferir seguir cambiando bolívares por dólar, refugiarse en el dólar», expresó.

A juicio de Torrealba, el venezolano «está dolarizado por falta de confianza, y si no solucionas eso, no importa cuántos dólares inyectes, siempre va a haber presión sobre el tipo de cambio”.

La magnitud de la inflación

Óscar Torrealba señaló que, hasta el 15 de agosto de 2022, la inflación interanual había disminuido hasta un 86%. No obstante, con el aumento de ese mes, «aumentó nuevamente por encima de 100% y se ubica en 130% interanual».

«Esa fue la magnitud del golpe que sufrimos los venezolanos entre el 15 y 30 de agosto por este desequilibrio en el mercado cambiario y por la política de intervención cambiaria, que es prácticamente insostenible», indicó.

Señaló, además, que el rubro de los alimentos fue uno de los que más aumentó, lo que resulta preocupante. «Nos dice que los que más sufren son los venezolanos que tienen pocos ingresos, porque son los que invierten prácticamente todo en comida”.

“En inflación siempre va a haber la percepción de que el bolívar falta, porque no lo acumulas, no ahorras en esa moneda, porque tienes temor de que pierda valor, y justamente la inflación se trata de que disminuye la demanda de bolívares», agregó.

Con respecto a las causas de los ajustes de precios, señaló: “Estamos en un entorno de incertidumbre, riesgos, con falta de luz, falta de agua, el tema institucional, problemas para transportar mercancía y muchas otras trabas en el camino».

Finalmente, indicó: “Es insostenible mantener la inyección en dólares (por parte del BCV), porque los dólares no son infinitos. No hay aumento en las exportaciones, y no hay recuperación del sector petrolero”.