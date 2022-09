FOTOS Y VIDEOS I Así fue el día de la proclamación del rey Carlos III - Runrun

Este sábado, Carlos III fue proclamado rey de Reino Unido por el Consejo de Accesión en el palacio de Saint James de Londres y oficialmente pasa a reemplazar a su madre, Isabel II, quien falleció el pasado jueves 8 de septiembre a los 96 años.

Los príncipes de Gales, William y Kate, y los duques de Sussex, Harry y Megan, salieron de manera espontánea del palacio de Windsor para saludar a quienes se acercaron a llevar flores y ofrecer condolencias luego de la partida de la reina.

El rey Carlos III se dirige a los presentes en el palacio de St. James

LEA Funeral de Isabel II será el próximo 19 de septiembre en Londres

Fuera del Royal Exchange hubo otra proclamación

LEA Carlos III fue proclamado monarca de Reino Unido

Harry y Meghan se unieron a las manifestaciones de luto

BREAKING: Prince William, Princess Kate, Prince Harry and Meghan Markle observe tributes at Windsor Castle for Queen Elizabeth II. https://t.co/4skJzM0sCG pic.twitter.com/i6dQyJRa9V

William, Catherine, Harry, and Meghan viewing the floral tributes to the late Queen. pic.twitter.com/vmf5IYs7DO

— Royal Central (@RoyalCentral) September 10, 2022