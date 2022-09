Duque dice que su "gran frustración" como presidente es no haber visto "la caída de Maduro" - Runrun

El exmandatario aseguró que su «voz seguirá al lado de la resistencia democrática y seguirá al lado de los demócratas de América Latina buscando el retorno de esa democracia a Venezuela»

El expresidente colombiano Iván Duque dijo este 7 de septiembre en una entrevista con CNN en Español que su «gran frustración» como gobernante fue no haber visto la «caída de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela«.

«Yo enfrenté a ese bandido, lo denuncié ante la Corte Penal Internacional. Participamos con muchas naciones en ese cerco diplomático. Y, por supuesto, aunque tenga esa frustración de no haberlo visto caer en mis cuatro años, también tengo claro que la defensa de la democracia no termina con la Presidencia», manifestó.

Duque aseguró que su «voz seguirá al lado de la resistencia democrática y seguirá al lado de los demócratas de América Latina buscando el retorno de esa democracia a Venezuela».

Recientemente, y entrevistado por NTN24, Duque reconoció que fue un error decir en 2019 que a Maduro le quedaban “días contados en el poder”. “En estos días, alguien me comentó que yo no debí haber dicho que a Maduro le quedaban días contados en el poder. Tal vez, pero me salió del corazón».

«Cuando uno ve un país sufrir, cuando usted está en las zonas de fronteras, cuando usted ve una familia entera cargando sus pertenencias con el anhelo de poder ser persona, porque le fue privado por la ignominia de una dictadura, uno tiene que sentir de corazón a corazón ese anhelo de que termine esa horrible noche«, expresó el exmandatario.

Con información de EFE