Rector del CNE consignó solicitud que facilite el derecho al voto en el exterior - Runrun

Este viernes, 5 de agosto, el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, informó que se consignó la solicitud formal para que se inicie la discusión de un reglamento que norme y facilite el ejercicio del sufragio de los venezolanos en el exterior.

A través de su cuenta en Twitter, el rector precisó que este conjunto de normas facilitarán el ejercicio del derecho que contempla la Constitución para los connacionales que viven fuera del país.

«El día de ayer, en el encuentro de «Mujeres en Política», se planteó la necesidad de darle rango de ley a la equidad de género en los cargos de elección popular. Respaldo está justa iniciativa en la lucha histórica de la mujer venezolana», dijo Márquez.

En riesgo, voto en el exterior

El pasado 26 de julio, Enrique Márquez indicó que de no haber un acuerdo político, muchos venezolanos no podrán votar en países que no tengan relaciones consulares con Venezuela, como es el caso de Estados Unidos.

“Países, como Colombia, que tienen un 35% de la diáspora venezolana, si no se recomponen las relaciones diplomáticas entre los dos países, esa gente no puede votar. Lo mismo pasa con Estados”, explicó Márquez.

Por su parte, el exconsultor jurídico del Consejo Nacional Electoral (CNE) y coredactor del proyecto de reglamento para ejercicio del derecho al sufragio desde el exterior por parte del Voluntariado Técnico Electoral (VOTE), Celiz Mendoza, propuso que los venezolanos en el exterior sufraguen de manera electrónica.

Mendoza explicó que el proyecto tiene su origen en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual establece que el sistema de registro electoral, votación, escrutinio y totalización en el país son automatizados.

“El CNE está en mora con el derecho al sufragio de los ciudadanos que se encuentran en el exterior. Si el sistema es automatizado, no puede haber esa desigualdad de que unos voten manual y otros de manera automatizada», dijo Mendoza.

Señaló que el hecho de que no estén vigentes las relaciones con algunos países donde radican venezolanos, no es impedimento para la automatización.

Celiz Mendoza explicó que faltan dos años para 2024, por lo que queda tiempo para hacer el trabajo.

