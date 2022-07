Rector del CNE: De no haber un acuerdo político muchos venezolanos no podrán votar en el extranjero - Runrun

La diáspora venezolana se enfrenta a algunas dificultades para ejercer su derecho al voto en países como Estados Unidos y Colombia

El vicepresidente y rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, indicó este lunes, 26 de julio, que de no haber un acuerdo político, muchos venezolanos no podrán votar en países que no tengan relaciones consulares con Venezuela, como es el caso de Estados Unidos.

En entrevista con Román Lozinski para el Circuito Éxitos, Márquez indicó que la diáspora venezolana se enfrenta a algunas dificultades para ejercer su derecho al voto.

“Todos los venezolanos, mayores de 18 años tienen derecho a votar, eso es inobjetable. Ahora bien, tienen que hacer su traslado legal para poder votar en el exterior. Solamente 108.000 venezolanos están registrados para votar en el exterior y hablamos de millones que no lo están”, añadió.

Por otro lado, solo se pueden acercar al consulado aquellos connacionales que residan en un país que mantenga relaciones diplomáticas con Venezuela y por tanto, cuentan con un consulado.

“Países, como Colombia, que tienen un 35% de la diáspora venezolana, si no se recomponen las relaciones diplomáticas entre los dos países, esa gente no puede votar. Lo mismo pasa con Estados Unidos o en otros muchos países”, explicó Márquez.

Primarias de la oposición

Sobre el proceso de las primarias que realizará la oposición, el rector destacó que los partidos políticos no están obligados a usar al CNE para realizarlas, pero que cuentan con el ente.

Aseguró que en unas primarias, el CNE funciona como un apoyo técnico para garantizar la transparencia en el proceso de votación.

Registro electoral requiere actualización

La ONG Súmate denunció que el directorio del Poder Electoral de Venezuela «no cumplió con la actualización eficaz, oportuna y correcta del registro electoral que debía hacer en el primer semestre del año».

En un comunicado, Súmate indicó que más de 10 millones de venezolanos requerirían inscribirse o actualizar sus datos de residencia y centro de votación dentro y fuera del país.

«No es lo mismo que voten 120.000 personas, que era lo que tenía el CNE registrado como votantes en el exterior, a unos 4.000.000 de migrantes”, aseveró Celiz Mendoza.

