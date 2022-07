Proponen que venezolanos en el exterior sufraguen de manera electrónica - Runrun

El ex consultor del CNE insistió en que la ley obliga al CNE a implementar el sistema automatizado para los votantes en el exterior

Celiz Mendoza, exconsultor jurídico del Consejo Nacional Electoral (CNE) y coredactor del proyecto de reglamento para ejercicio del derecho al sufragio desde el exterior por parte del Voluntariado Técnico Electoral (VOTE), explicó los detalles de la propuesta.

Este reglamento contempla una serie de recomendaciones para facilitar el proceso de inscripción y actualización del Registro Electoral (RE) de manera electrónica.

En entrevista por Onda la Superestación, Celiz indicó que el proyecto ya fue entregado el 18 de julio a CNE y esperan respuesta.

Mendoza explicó que el proyecto tiene su origen en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual establece que el sistema de registro electoral, votación, escrutinio y totalización en el país son automatizados.

“El CNE está en mora con el derecho al sufragio de los ciudadanos que se encuentran en el exterior. Si el sistema es automatizado, no puede haber esa desigualdad de que unos voten manual y otros de manera automatizada», dijo Mendoza.

Señaló que el hecho de que no estén vigentes las relaciones con algunos países donde radican venezolanos, o donde no funcionen los consulados o embajadas, no es impedimento para la automatización.

Hay tiempo todavía

Celiz Mendoza explicó que faltan dos años para 2024, momento para el cual están previstas las elecciones presidenciales en Venezuela, por lo que queda tiempo para hacer el trabajo.

Mendoza señaló que la mejor manera de llevar a cabo este trabajo es a través de internet. Aseguró que el CNE cuenta con la suficiente experiencia para implementar el sistema.

«Lo que le estamos pidiendo al consejo es que cumpla con lo que dice la norma”, resaltó.

El coredactor del proyecto de reglamento para el ejercicio del derecho al sufragio desde el exterior indicó que esperan que el CNE reflexione, pues queda tiempo suficiente.

«El registro electoral que se tenga que implementar no es tan difícil. Usted con un teléfono da los datos y el organismo lo que tiene que hacer es verificar que sean ciertos y registrarlos. Si a usted lo registran y queda formando parte de la data de electores validados para sufragar, viene la otra parte, que sería implementar la plataforma para que estas personas voten desde el exterior», explicó el jurista.

Registro electoral requiere actualización

La ONG Súmate denunció que el directorio del Poder Electoral de Venezuela «no cumplió con la actualización eficaz, oportuna y correcta del registro electoral que debía hacer en el primer semestre del año».

En un comunicado, Súmate indicó que más de 10 millones de venezolanos requerirían inscribirse o actualizar sus datos de residencia y centro de votación dentro y fuera del país.

«No es lo mismo que voten 120.000 personas, que era lo que tenía el CNE registrado como votantes en el exterior, a unos 4.000.000 de migrantes”, aseveró Celiz Mendoza.

