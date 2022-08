Empleados públicos protestan con "ollas vacías" y exigen pagos - Runrun

Los manifestantes caminaron parte del centro hasta llegar a la sede del Ministerio del Trabajo. Allí, consignaron un documento en rechazo a un instructivo de la Onapre

Docentes, empleados públicos y jubilados protestaron el 2 de agosto en el centro de Caracas para exigir pagos pendientes y el respeto de sus derechos contractuales. La movilización se llamó «la marcha de las ollas vacías».

Con ollas y cucharas, los manifestantes caminaron parte del centro hasta llegar a la sede del Ministerio del Trabajo. Allí, una comisión consignó un documento en rechazo a un instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que contempla la reducción de beneficios, y al pago incompleto del bono vacacional.

Belkis Bolívar, directiva de la Federación Venezolana de Maestros, dijo a EFE que el mismo documento fue consignado ante la Fiscalía.

Indicó que se trata de la tercera marcha en la que participa el gremio docente en las últimas dos semanas, pues han sido reducidos «considerablemente» sus beneficios salariales, incluido el bono vacacional, calculado sobre la base de un salario no vigente.

La exigencia de los empleados es «que se nos restituyan las primas que fueron disminuidas por la Onapre en el mes de marzo, todas las primas fueron disminuidas, lo que significa que nos están quitando parte del salario integral», dijo Bolívar.

Voces de descontento

Nellys Parra, docente, manifestó: «Cumplí 30 años de servicio de los cuales me jubilé y me siento indignada de lo que estamos viviendo los docentes venezolanos. No es posible que hoy nos pagaron un bono miserable. La quincena era más que el bono vacacional. 30 años de servicio perdidos porque nosotros somos licenciados, con postgrado, maestrías y al Ministerio no le importa».

Su opinión es la misma de Teresa Matos, quien aseguró que su pensión como docente jubilada le impide incluso cumplir con gastos básicos como las medicinas.

«Cómo es posible que yo, con las dos pensiones que tengo, no me alcanza para nada. Sufro de la columna y ya esos medicamentos no los puedo comprar. Voy al médico por ir, porque cuando me dan el récipe voy a la farmacia y viendo el precio no puedo comprar», aseguró.

Van dos meses de protesta

Desde el mes de mayo de 2022, los gremios universitarios de todo el país han protestado por la derogación del instructivo Onapre.

El pasado 30 de julio, empleados del sector educativo, salud, entes gubernamentales, entre otros, acudieron a la Vicepresidencia en Caracas para pedir que se derogue dicho instructivo.

De acuerdo con una nota de TalCual, los trabajadores señalan que el instructivo Onapre echa por tierra el incremento salarial que decretó el gobierno de Nicolás Maduro.

Para ese día, la Asociación de profesores de la Universidad del Zulia (LUZ) denunció la situación por la que atraviesa el personal docente y de investigación.

En el escrito, el personal llamó a las autoridades universitarias a incorporarse a las demandas jurídicas en la que también participan otras universidades del país.

También, señalaron que es necesario que la universidad ejerza su función plena de empleadora del personal docente.

Con información de EFE