Gremio docente protesta por la derogación del instructivo Onapre y el pago completo del bono vacacional - Runrun

El gremio docente protestó este miércoles, 27 de julio, en la sede del Ministerio de Educación para exigir la derogación del instructivo Onapre.

En la manifestación participaron maestros, personal administrativo y obrero. También pidieron el pago completo de su bono vacacional.

Se trata de una convocatoria de tantas que se han realizado en el territorio nacional desde hace unos meses.

Durante la protesta, una de las manifestantes aseguró que los maestros no regresarán a las aulas en septiembre si no reciben el pago completo de sus vacaciones.

«Si no hay vacaciones, un docente, por su salud y por el bienestar de la educación, no puede ir a trabajar (…) Un trabajador no puede trabajar con niños si no se ha recreado», dijo la vocera.