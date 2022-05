Autor de tiroteo en escuela de Texas anticipó en redes el ataque - Runrun

El autor del tiroteo que el martes 24 de mayo dejó 19 niños y dos maestras muertos en una escuela de Uvalde (Texas, EE.UU.) escribió unos 15 minutos antes en un mensaje de Facebook que se disponía a disparar en un centro escolar, informó este miércoles el gobernador del estado.

En una rueda de prensa, el republicano Greg Abbott explicó que aproximadamente media hora antes del tiroteo, Salvador Ramos -como fue identificado el atacante- escribió en Facebook que iba a disparar contra su abuela.

Unos minutos después, publicó otro mensaje en que dijo que ya había atacado a su abuela –que resultó herida de gravedad-, y en un tercer mensaje, publicado un cuarto de hora antes de la masacre en la escuela, indicó que se disponía a atacar un colegio.

Estos mensajes los había enviado a una conocida de 15 años que vivía en Alemania, quien luego los compartió con la cadena CNN.

Tras las palabras de Abbott, Meta, la empresa propietaria de Facebook, matizó que no se trató de mensajes públicos, sino privados, enviados a otro usuario.

Por otro lado, Abbott explicó que además de los 21 muertos hay 17 heridos por este suceso, tres de ellos agentes de Policía, aunque no se teme por sus vidas.

También, indicó que aún se desconoce el motivo por el que Ramos entró en la escuela y abrió fuego contra los alumnos y maestras.

El gobernador texano detalló que el arma usada por Ramos fue un rifle AR15, y que, por lo que se sabe hasta la fecha, el joven no tenía antecedentes penales ni un historial de problemas mentales.

El atacante fue abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza de Texas.

Información de EFE

En su cuenta en Instagram, el pistolero también publicó dos imágenes con rifles semiautomáticos de asalto y un cargador de pistolas de plástico.

Funcionarios estatales confirmaron que Ramos compró un rifle semiautomático en una armería local el 17 de mayo. Un día después, compró 375 rondas de municiones y el pasado 20 de mayo, cuatro días después de su cumpleaños número 18, volvió para comprar un segundo rifle semiautomático.

Los policías que lo enfrentaron en la escuela comentaron además que vestía un chaleco para almacenar cargadores adicionales.

Además, horas antes de los hechos, el joven había etiquetado a una usuaria de Instagram en sus fotos de armas quien, afirma, no lo conocía. Al parecer, lo hizo al azar.

Luego, comenzó a enviarle mensajes directos diciéndole que quería compartir un «pequeño secreto», según capturas de pantalla compartidas por la joven.

El atacante estudiaba en la escuela secundaria de Uvalde y trabajaba en un local de Wendys en Texas, reveló Univisión.

Ramos tenía una difícil relación con su madre. Versiones familiares indican que su progenitora tenía problemas de acción a las drogas, lo que era un detonante de conflictos.

Una amiga del estudiante de secundaria declaró a The Washington Post que hace dos meses, el autor de la masacre en Texas publicó una historia de Instagram en la que le gritaba a su madre, Adriana M. Reyes porque, según dijo, estaba tratando de echarlo de su casa.

Justo por esos conflictos, el joven se había mudado hace pocos meses a la casa de su abuela, Celia González.

El día de la masacre, antes de trasladarse a la escuela primaria Robb, Ramos disparó contra ella, a quien dejó malherida. Vecinos dicen que la discusión comenzó porque el joven no se había graduado con sus compañeros de curso.

Reporting from our own @JohnMone on the ground in #UvaldeTX from an eyewitness who says he knew the shooter, the shooter's grandmother and saw what happened in the moments before the shooter entered the school. pic.twitter.com/DNaNDd4pDD

— Jamal Andress (@JamalAndress) May 25, 2022