En redes sociales la muerte se transmite en directo - Runrun

Asesinos en masa emplean las RRSS para exponer sus atrocidades y “hacerse famosos”

Incluyendo el sucedido recientemente en la localidad texana de Uvalde donde murieron 19 niños y 2 adultos, en Estados Unidos se contabilizan 199 tiroteos en lo que va de 2022

@franzambranor

10 personas muertas fue el saldo de un tiroteo en la localidad neoyorquina de Buffalo el pasado 14 de mayo.

Un joven de 18 años, identificado como Payton Gendron, atacó con un arma de fuego a personas en su mayoría afroamericanas en un supermercado de la localidad. Autoridades policiales declararon que el sujeto viajó 320 kilómetros para cometer la masacre, que se transmitió en vivo por la plataforma “Twitch”.

🚨 🇺🇸 El joven asesino de #Buffalo acudió a la corte y, frente a las familias de las víctimas, se declaró "no culpable". El sujeto terminó con la vida de 10 personas, la mayoría de ellas afroamericanas, en uno de los crímenes de odio más preocupantes de los últimos años. pic.twitter.com/nUGWTCE8UA — Noticias EstrellaTV (@NEstrellaTv) May 22, 2022

La empresa aseguró haber borrado el contenido dos minutos después de la transmisión.

10 días después, apenas este martes 24 de mayo, un sujeto asesinó a 21 personas, 19 de ellos niños en su mayoría de 10 años y de ascendencia latina en una escuela primaria de Uvalde en Texas. El victimario, también de 18 años, se llamaba Salvador Ramos, era ex estudiante del instituto educativo y fue muerto por fuerzas de seguridad que acudieron al sitio. Antes de abrir fuego en la escuela, Ramos disparó a su abuela y publicó fotos de su arsenal en Instagram.

Una foto de dos rifles estilo AR15 apareció en una cuenta de Instagram vinculada a Salvador Ramos, presunto atacante de Uvalde, Texas, solo tres días antes de la masacre del martes en la Escuela Primaria Robb. https://t.co/VunuDeQeDz pic.twitter.com/c8x1xtVJtW — CNN en Español (@CNNEE) May 25, 2022

La bandera ondea a media asta en la Casa Blanca por la masacre de al menos 19 niños y 2 adultos en una escuela en Uvalde, Texas. Este es el resumen del tiroteo del martes. https://t.co/fWKQ4K43EF — CNN en Español (@CNNEE) May 25, 2022

Hasta la fecha han ocurrido en territorio estadounidense 199 tiroteos en 2022 según Gun Violence Archive, página que cataloga a un hecho como tiroteo cuando al menos cuatro personas son heridas con arma de fuego, sin incluir al atacante. En 2021 la violencia armada causó 45 mil muertes en la tierra del Tío Sam, de acuerdo con esta misma publicación.

Estados Unidos ha sido escenario de tiroteos masivos en su historia reciente, como el ocurrido en abril de este año en el Metro de Nueva York, donde resultaron heridas 23 personas; el sucedido en Las Vegas en 2017 con saldo de 58 muertos y 500 heridos; en un club nocturno de Orlando durante 2016 con 49 fallecidos; en la universidad Virginia Tech de Virgina con 32 muertos, en una escuela de Sandy Hook con 26 muertos y en una secundaria de Parkland en Florida en 2018 con 17 víctimas mortales, entre otros.

Redes sociales con sangre

El hecho de que el atacante de Buffalo haya podido transmitir en vivo la masacre y que el victimario de Uvalde haya publicado fotos en IG antes del episodio destapó una controversia entre los usuarios de las redes sociales. Pese a que Twitch aseguró haber eliminado la publicación, el video se esparció rápidamente en otras plataformas

“Regularmente, estos son crímenes de imitación que son influidos por la visibilidad del victimario y con las redes sociales consiguen esa fantasía de la fama”, sostuvo el psicólogo Manuel Llorens.

La socióloga Rosa Alonso indicó que los asesinos en masa emplean las redes sociales para tener sus “cinco minutos de gloria”. “Pueden conseguir seguidores que quieran hacer lo mismo, incluso pueden ganar dinero. Las redes sociales están haciendo mucho daño y no se cuida el lenguaje, una palabra puede transformar a alguien y lo puede hacer desde el bien o desde el mal. Carlos Marx decía que la religión es el opio del pueblo, hoy en día ese opio son las redes sociales y los medios de comunicación en manos incorrectas”.

No fue la primera vez que Twitch fue empleada para transmitir en vivo una tragedia. En 2019, un atacante hizo una publicación de 35 minutos cerca de una sinagoga en Halle, Alemania, donde murieron dos personas.

El criminólogo Luis Izquiel dijo que el avance de las redes sociales podría ser un incentivo para los asesinos en masa.

“Los hacen más famosos y las atrocidades que cometen pueden ser vistas por millones de personas en el mundo, multiplican el horror desatado por estos individuos”.

Izquiel comentó que es difícil controlar el acceso de estas personas a las RRSS.

“Hay varias redes que permiten transmitir en vivo y porque ocurran estos hechos aisladamente, no creo que vaya a levantarse una restricción en el futuro”, opinó.

#EEUU ¿Cómo avanzan las investigaciones sobre la masacre ocurrida el pasado fin de semana en Búfalo? Crimen señalado de odio por un joven supremacista blanco ¿Qué acciones de fondo se anuncian para que estas tragedias no se repitan? Analizamos con la periodista Fiorella Isabel pic.twitter.com/I2mV3Eyxih — EsNoticia teleSUR (@EsNoticia_tlSUR) May 19, 2022

En un comunicado luego de la tragedia, Twitch expresó: «Tenemos una política de tolerancia cero contra la violencia de cualquier tipo y trabajamos rápidamente para atender a todos los incidentes. El usuario ha sido suspendido indefinidamente de nuestro servicio y estamos tomando todas las medidas necesarias, incluida la supervisión de cualquier cuenta que retransmita este contenido”.

Llorens manifestó que se han hecho campañas para que a través de los medios de comunicación y redes sociales no se le conceda notoriedad a los asesinos. “Hay incluso personas que arriesgando sus vidas han evitado tragedias mayores deteniendo a victimarios y pasan desapercibidos frente a la fama de los criminales. Lamentablemente se habla más de los asesinos que de las víctimas”.

No hay control de armas

“En Estados Unidos cualquier persona puede comprar un arma, desde una pistola hasta un fusil”, sostuvo Izquiel.

A raíz de la masacre en Texas, el debate del control de armas volvió al tapete en los Estados Unidos.

Josh Geltzer, asesor adjunto en el Consejo de Seguridad de EEUU, dijo tras el suceso que los demócratas están haciendo gestiones para tomar acciones contundentes.

“Tenemos un problema con las armas de fuego en este país”, indicó. “Escucharán más del presidente (Joe Biden) sobre cómo continuaremos usando la acción ejecutiva donde podamos para tratar de proteger a los estadounidenses”.

Para Izquiel, la sociedad estadounidense está polarizada en torno a la implantación de un estricto control de armas.

“Hay una poderosa Asociación del Rifle vinculada al Partido Republicano que siempre hace lobby para que los americanos puedan acceder a las armas, por el otro lado, un buen número de personas aboga por mayores restricciones por lo que no se ve una solución en el horizonte cercano”, explicó.

Después de la matanza en Texas, Joe Biden sostuvo: “tenemos que actuar, este tipo de tiroteos masivos rara vez ocurren en otras partes del mundo ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con este tipo de carnicería? ¿Por qué seguimos dejando que esto suceda? ¿Dónde en el nombre de Dios está nuestro carácter para tener la fuerza necesaria para enfrentarlo? Es hora de convertir este dolor en acción”.

"¡Estoy harto. Tenemos que actuar. Todos sabemos lo que hay que hacer!", ha exclamado Joe Biden con expresión entre indignada y compungida en su comparecencia a raíz de la matanza en una escuela de primaria de Uvalde, Texas. Informa @fgdelrio https://t.co/cv88HWTlyh — La Vanguardia (@LaVanguardia) May 25, 2022

Para Alonso, la violencia es un fenómeno social que cada día cobra mayor vida. “Y no es solo en Estados Unidos, en el mundo entero, lo que pasa es que en ese país las leyes te permiten comerciar con armas. Cómo se explica que un joven no pueda comprar bebidas alcohólicas a los 18, pero sí adquirir un arma. Una persona a esa edad no tiene la madurez ni la conciencia para tener en sus manos algo que pueda quitarle la vida a otro”.

Llorens expuso que Estados Unidos es una sociedad militarista.

“De generaciones que han estado en guerras, gente que sufre estrés post traumático, se cree que 3 de cada 10 tiroteos son protagonizados por veteranos de guerra”.

Un perfil peculiar

Alonso explicó que la mayoría de estos asesinos tienen características comunes.

“Poseen tendencia a la agresividad, poco control de la ira, no son sociables, cubren sus necesidades de manera inmediata, tienen poca tolerancia a la frustración, poseen baja autoestima y complejo de inferioridad”.

La socióloga también aseveró que la formación familiar es determinante en la creación de estos criminales. “Algunos vienen de tener padres muy permisivos, otros son todo lo contrario, tienen familias castradoras e incluso maltratadoras”.

“Algunos son personas con agravios sociales, gente que ha sido excluida, que acumula resentimientos, con historias de violencia en sus hojas de vida. Regularmente tienen elementos de deterioro personal y psicológico”, indicó Llorens.

Antes de ir armado la Escuela Primaria Robb, se cree que Salvador Ramos le disparó a su abuela, según le dijeron a CNN tres fuentes policiales. https://t.co/1R2E2Km6Me — CNN en Español (@CNNEE) May 25, 2022

El psicólogo manifestó que el pasado de muchos de estos criminales coincide con violencia doméstica e infantil, suicidios parentales, alcoholismo y drogadicción.

Llorens añadió que los duelos por este tipo de muertes son traumáticos y difíciles de asimilar. “Porque es algo imprevisto y absurdo, no hay vínculo alguno con el asesino y se torna en algo inexplicable”.

Alonso sentenció que la responsabilidad en este tipo de sucesos es de todos. “De los padres, del sistema educativo, de los gobiernos, de los medios de comunicación y las redes sociales. Estos son problemas que deben identificarse en la infancia y tratarse, hay que enseñarle a nuestros hijos a ser empáticos y a manejar la frustración”.

“Es complicado, porque la raíz de todo esto tiene un origen que está en la Constitución estadounidense y tiene que ver con el derecho que tiene la gente de portar armas”, agregó Llorens. “Se ha venido haciendo un trabajo de hacerle seguimiento a posibles victimarios, pero es complejo porque es una población muy grande”.