Crisis Group: Lucha por supremacía política en Venezuela genera discordia geopolítica - Runrun

La organización Crisis Group aseguró que la lucha por la supremacía política en Venezuela se ha convertido en una constante fuente de discordia geopolítica.

El informe sobre América Latina N °93 señaló que esto se debe al deterioro de la crisis humanitaria, un asunto que preocupa a los países vecinos.

En base a esto, la organización respondió tres interrogantes claves:

Crisis Group explicó que los actores externos no pueden imponer el fin de la disputa entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Pero las dos partes tampoco pueden resolver la crisis sin el consentimiento tácito y, preferiblemente, la participación activa de las potencias mundiales, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China.

Our latest report examines the geopolitical dynamics of the Venezuelan crisis and how they might support rather than frustrate an eventual negotiated settlement.

February 21, 2022