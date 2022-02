Maduro: El objetivo de la reforma a la ley es cobrar más a los que más tienen - Runrun

Descartó que la ley de impuesto a grandes transacciones financieras perjudique al pueblo

Asomó un aumento de salarios

En transmisión por VTV, Nicolás Maduro aseguró que la reforma a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras «es para cobrarle más a los que más tienen«.

“La reforma que se hizo en la Asamblea Nacional es para cobrarle a los millonarios. Ellos tienen bastante, tienen platica. Y ese dinero que les vamos a cobrar va a tener un efecto muy bueno para la inversión social de este año y para el fortalecimiento del uso del bolívar», aseveró.

Maduro sostuvo que la idea es mantener la estabilidad cambiaria y la desaceleración de la inflación.

«Hay una campaña suelta por ahí que dice que nosotros aumentamos los impuestos para todo el pueblo, no es verdad. Eso va a permitirnos aumentar los salarios, este año tenemos buenas noticias para los salarios de la clase obrera venezolana».

Maduro mencionó que si una persona realiza una compra en divisas y no le dan vuelto podrá pagar en bolívares.

«Si te dicen, no tengo vuelto, ahí es donde le dices: ‘No me importa, te voy a pagar en bolívares exactamente la cifra en conversión en bolívares; no hace falta que te den vuelto y todo el mundo sale ganando. Ganas tú y gana el comerciante».