Cifra de venezolanos que ingresó a EEUU por frontera con México creció 2.170% en 2021 - Runrun

El representante diplomático de la presidencia interina ante Washington, Carlos Vecchio, dijo que en el año 2021 aumentó en 2.170% el flujo de migrantes venezolanos que intentó llegar a Estados Unidos a través de la frontera con México.

Vecchio hizo el comentario a propósito de las estadísticas difundidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

“En 2020, el cruce de venezolanos en la frontera México-EEUU no superaba los 5 mil venezolanos. En 2021 superó 108 mil. Es una muestra de la profunda crisis migratoria. Esto no va a parar sino resolvemos problema de fondo: la salida de la dictadura y el retorno de la democracia en Venezuela”, sentenció en un trino en su Twitter.

En otro mensaje en Twitter, añadió: «Flujo de migrantes venezolanos que ingresaron por frontera México-EEUU creció en 2.170% en el año 2021, de 5.000 a +108.000. Para comprender la magnitud, es equivalente al Michigan Stadium a full capacidad», describió.

Vecchio opinó que Rusia apuesta a la inestabilidad del continente americano en sus planes contra los EEUU y que, para eso, «utiliza a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, como motor de esas acciones. Como consecuencia, miles de refugiados venezolanos llegan a las fronteras de EEUU y otros países de la región».

The Venezuelan migration crisis not only affects South America but now adds another element to the U.S.-Mexico border crisis.

If the conflict continues those figures could be even worse. Venezuelans could start arriving from other countries in the region.

