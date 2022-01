Rusia dice que reforzará su cooperación estratégica con Venezuela "en todos los ámbitos" - Runrun

El jefe de la diplomacia rusa recalcó que el presidente de ese país, Vladimir Putin, acordó reforzar aún más los lazos con Cuba, Venezuela y Nicaragua

Hace dos semanas, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, no descartó ni confirmó un eventual despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela

Rusia reforzará su cooperación estratégica con Cuba, Venezuela y Nicaragua en «todos los ámbitos», declaró este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una intervención en el Parlamento ruso.

«En cuanto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, tenemos unas relaciones muy estrechas y una cooperación estratégica en todos los ámbitos: en la economía, la cultura, la educación y la cooperación técnico-militar», dijo el jefe de la diplomacia rusa.

Lavrov señaló que durante unas recientes conversaciones con los líderes de los tres países el presidente ruso, Vladímir Putin, acordó reforzar aún más los lazos con Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Hace dos semanas, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, no descartó ni confirmó un eventual despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela.

«Durante unas recientes conversaciones telefónicas entre el presidente Putin y sus colegas de estos tres Estados amigos cercanos a nosotros, se estudiaron las formas para profundizar nuestra asociación estratégica en todas las áreas sin excepción», indicó hoy Lavrov.

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, mantuvo el pasado jueves una llamada telefónica con su homólogo ruso en la que le transmitió su rechazo «a las campañas de provocaciones y manipulaciones contra Rusia», según detalló la Cancillería del país caribeño.

Con el líder cubano, Miguel Díaz-Canel, Putin conversó el lunes, en medio del aumento de las tensiones con Estados Unidos.

Los mandatarios abordaron la cooperación bilateral, incluida la ayuda en la lucha contra la covid-19 que Moscú presta a La Habana.

Este martes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó que Putin y Díaz-Canel hablaran del aumento de la cooperación técnico-militar y el establecimiento de bases rusas en la isla.

Venezuela ofrece cooperación militar

El pasado fin de semana, el embajador de Rusia en Caracas, Sergey Melik-Bagdasarov, dijo que Venezuela estaba lista para brindar asistencia técnico-militar a Rusia en caso de que las relaciones ruso-estadounidenses se deterioren.

La agencia rusa Tass citó declaraciones que concedió el embajador ruso en el canal de YouTube Soloviev.Live.

«Absolutamente», respondió el representante diplomático cuando se le preguntó si Caracas sería capaz de brindar asistencia militar y técnica a Moscú si las relaciones ruso-estadounidenses se exacerban drásticamente.

“Desde los primeros minutos de la histeria, que fue provocada por las palabras del vicecanciller ruso Sergey Alexeyevich Ryabkov [sobre el posible despliegue de infraestructura militar rusa en Venezuela o Cuba], en Occidente y Estados Unidos, he estado recibiendo llamadas de políticos y gabinetes venezolanos, he sostenido reuniones con ellos y me han prometido su apoyo inequívoco y, en general, incondicional, ya que ellos han pasado por eso y lo están pasando junto a nosotros”, agregó Melik-Bagdasarov.

Sobre las probables formas en las que Venezuela pudiese brindar «asistencia efectiva» a Rusia, señaló que podría ser de diversas formas.

El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov, ha declarado que en el caso de un drástico empeoramiento de las relaciones entre Moscú y Washington, Venezuela "sin lugar a dudas" encontraría la manera de prestar ayuda militar y técnica a su aliado. pic.twitter.com/2ely8E6v6X — REDRADIOVE (@RedRadioVe) January 22, 2022

“Venezuela tiene una infraestructura portuaria bastante desarrollada. Tiene puertos de aguas profundas y puertos civiles. Hay una amplia gama de bases de la Armada de Venezuela», comentó, tras recalcar que este es un tema «sensible».

Con información de EFE