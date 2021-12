Maduro pide a la FANB perfeccionar reacción en "tiempo real" a "amenazas" - Runrun

Maduro pidió a los militares afinar la capacidad para «ver más allá de lo que los demás ven» para analizar y comprender la «naturaleza de las amenazas»

Nicolás Maduro pidió este martes, 28 de diciembre, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) adaptar y perfeccionar la capacidad de reacción en «tiempo real» ante cualquier «amenaza, agresión» interna o externa contra el país caribeño.

«Tenemos que perfeccionar nuestra mira, y nuestra capacidad para adaptarnos a esa realidad y tener la capacidad de reacción en tiempo real ante cualquier amenaza, agresión, ataque, sea donde sea y cuando sea», expresó el mandatario en un acto de salutación a la FANB transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro aseguró que los funcionarios castrenses deben hacer un «balance permanente» para la adaptación de la realidad y enfrentar las «amenazas ocultas».

«El peligro está allí en lo que no vemos, en el enemigo oculto, en los enemigos de la paz y la estabilidad que conspiran para hacer operaciones de falsa bandera y quiénes son los expertos en operaciones de falsas banderas y lo llamados falsos positivos en este mundo, la oligarquía colombiana», expresó.

Por eso pidió a los militares afinar la capacidad para «ver más allá de lo que los demás ven» para analizar y comprender la «naturaleza de las amenazas».

«Un verdadero poder de defensa que cubra todo el territorio, no hay excusas en ningún lugar del territorio para no controlarlo, para no ejercer soberanía, allí donde el enemigo enmascarado en alianza con la delincuencia pretenda afectar la paz y la vida de nuestra patria», señaló.

Con información de EFE

*También puede leer: Sociedad civil venezolana observará la repetición de elecciones en Barinas