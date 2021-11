“Un mar de gente” se olvidó del COVID-19 durante la campaña electoral en Portuguesa - Runrun

Tanto en las concentraciones del oficialismo como en las de la oposición se hicieron de lado las medidas de protección contra el COVID-19

El país encara una posible tercera ola de contagios de COVID-19, en palabras del propio Nicolás Maduro, pero en las movilizaciones, la mayoría de los asistentes estaba sin tapabocas o no guardaba distanciamiento

Luis Torrealba, coordinador de estrategias en la entidad de Voto Joven, alertó que podrían reservar estaciones de servicio para abastecer vehículos de uso oficial y motos para movilizar a los votantes del chavismo

En los actos de campaña de Primitivo Cedeño, alcalde del municipio Araure y candidato a la Gobernación de Portuguesa por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se concentraron 2.500, 5.000, 15.000 y más activistas, de acuerdo con cifras oficiales.

El país encara una posible tercera ola de contagios de COVID-19, en palabras del propio Nicolás Maduro, pero en las movilizaciones previas a las elecciones del 21 de noviembre, la mayoría de los asistentes estaba sin tapabocas o no guardaba distanciamiento para evitar la transmisión del virus.

“¡En medio de un mar de gente! El pueblo de Turén respaldó la contundente victoria que tendrán Primitivo Cedeño a la Gobernación y Onofrio Cavallo a la Alcaldía”, “más de 30.000 portugueseños organizados nos acompañaron hoy, en una gran caminata y concentración donde demostraron su fuerza revolucionaria”, rezan las últimas publicaciones de Cedeño en su cuenta Instagram. En otro pie de foto, el abanderado del chavismo que encabezó varios encuentros con Diosdado Cabello y los 14 candidatos a alcaldes del estado llanero gobernado por el chavismo.

¡En medio de un mar de gente! El pueblo de Turén respaldó la contundente victoria que tendrán Primitivo Cedeño a la Gobernación y Onofrio Cavallo a la Alcaldía, demostración que la Revolución Bolivariana y Chavista ¡Tiene con qué!, Definitivamente ¡Nosotros venceremos! pic.twitter.com/JPEDMhZhxp — Antonio Primitivo Cedeño (@PrimitivoPsuv) November 19, 2021

No solo en las caravanas, conciertos y reuniones del oficialismo hicieron de lado las medidas de protección. En los encuentros de la candidata de la Unidad y otros cinco partidos de oposición, María Beatriz Martínez, los seguidores también se olvidaron del COVID-19.

En los mítines menos concurridos, encabezados por la exgobernadora de Portuguesa, Antonia “la Negra” Muñoz, de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), y José Ruíz Parra, de la Alianza Democrática, los seguidores se llegaron a retratar sin tapabocas.

Propaganda en todos los actos

Cedeño participó en la entrega de obras de otros municipios, como la puesta en funcionamiento de un pozo de agua en Esteller mientras promovía su candidatura a la gobernación y repitió esta fórmula en la reinauguración de un Centro Diagnóstico Integral (CDI) en Araure y la inspección de trabajos de rehabilitación en Guanare.

“El uso del aparato del Estado para la campaña y las presiones a los trabajadores son de larga data en Portuguesa ya que es un núcleo duro del chavismo. El electorado siempre vota al Gobierno por una razón obvia: la mayoría son empleados públicos o tienen algún vínculo con el Estado. Acá no solamente se utilizan recursos y bienes del Estado sino que se hace propaganda dentro de las instituciones y medios del Estado. Lo vemos en las redes sociales de los organismos cuando promueven a los candidatos [del Psuv]”, explicó Luis Torrealba, coordinador de estrategias de Voto Joven en la región llanera.

Como sucedió en las primarias del Psuv, Torrealba advierte que en Portuguesa podrían reservar estaciones de servicio para abastecer vehículos de uso oficial y motos para movilizar a los votantes del chavismo hacia los centros el 21 de noviembre. “Lo evidenciamos en la campaña de Primitivo cuando se perfilaba como candidato a gobernador”, acotó.

A juicio de Torrealba, las personas no han manifestado su interés de participar activamente en los comicios. “Si bien hay una diferencia y nuevos actores, aparte de la Mesa de la Unidad Democrática y el oficialismo, no he podido percibir una emoción como en otras elecciones, quizás por ser local no hay el mismo ánimo. Más allá de la desconfianza, los actores políticos no supieron localizar la campaña”, opinó.