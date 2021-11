Suspendida audiencia de Alex Saab en Miami hasta el #15Nov - Runrun

La audiencia del empresario Colombiano Alex Saab, que estaba pautada para este lunes, 1 de noviembre en Miami (EEUU), se postergó para el próximo 15 del mismo mes.

Así lo reseñó la agencia Associated Press, que señaló que un juez federal de Miami aceptó un pedido Saab para postergar durante dos semanas más su audiencia judicial.

“La audiencia queda reprogramada para el 15 de noviembre”, dijo el magistrado Edwin Torres según la agencia de noticias.

Esta postergación ocurre dos semanas después que Saab compareció por primera vez ante un tribunal de Miami, tras ser extraditado desde Cabo Verde, donde estuvo preso desde junio de 2020.

Según declaraciones de los abogados de Saab, se esperaba que el acusado se declarara inocente de lavado de dinero en la audiencia del lunes.

Sin embargo, el abogado Henry Bell, le dijo al juez que Saab aún estaba en cuarentena y no había podido reunirse con él.

En el encuentro del lunes entre Bell y el magistrado, estuvieron también los fiscales Kurt Lukenheimer y Alex Kramer, pero no se lo vio a Saab conectado. La misma se realizó en una conferencia virtual de Zoom.

Es importante recalcar que Saab permanece en cuarentena por los protocolos de coronavirus en una prisión federal de Miami.

La extradición de Saab interrumpió el diálogo entre la de administración de Nicolás Maduro y la oposición, según el anuncio de Jorge Rodríguez.

Esto ocurrió un día después de que México anunciara denuncias y el bloqueo de dinero de más de 20 personas que habrían participado en un esquema delictivo de envío de alimentos a Venezuela, en el que habría participado Saab.

Poco después de que Saab fue extraditado, aseguró que era inocente de todas las acusaciones, en una carta que leyó su esposa.

Asimismo, aseguró que no tenía en qué colaborar con Estados Unidos.

Alex Saab arraignment suspended until Nov. 15. No plea entered. Lawyers for Saab said they hope to meet with their client in jail for the first time this week now that he's completed his mandatory COVID quarantine.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 1, 2021