Llegan 200.000 nuevas dosis del segundo componente de Sputnik V a Venezuela - Runrun

La mañana de este lunes, 20 de septiembre, arribaron al país 200.000 dosis del segundo componente de la vacuna rusa Sputnik V.

Así lo informó la cuenta oficial de Twitter de Sputnik V, donde destacaron que estas dosis serán destinadas para el programa de vacunación del país.

200,000 doses of Sputnik V second component arrived in Venezuela 🇻🇪 today for the country's vaccination program. pic.twitter.com/ykGB75MLhM

— Sputnik V (@sputnikvaccine) September 20, 2021