Secretismo y transparencia: Diálogos Connectas abordó los millonarios acuerdos entre los "Chavialiados" y Maduro - Runrun

El pasado 24 de agosto, en los Diálogos CONNECTAS «Los aliados del Chavismo:¿afinidad u oportunismo?» se discutió acerca de los millonarios acuerdos entre los Chavialiados y el régimen de Maduro. Unos acuerdos comerciales arropados por el secretismo y la falta de transparencia.

Según Christi Rangel, de Transparencia Venezuela, los acuerdos comerciales están inmersos en un sistema opaco y, en este momento, «no sabemos cuánto nos cuestan estas negociaciones con los aliados”.

«No sabemos cómo han sido las negociaciones. Irán nos envía gasolina, pero no sabemos cuánto nos cuesta eso a los venezolanos. Sin duda, no hay claridad de en qué condiciones se está negociando», comentó.

Tal como lo reveló la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y CONNECTAS, con el apoyo del ICFJ, el régimen de Maduro está dándoles a sus socios oro y petróleo a cambio de medicinas, alimentos y gasolina.

Durante el evento participaron María Aristeguieta, internacionalista y exdiplomática; Lisseth Boon, coordinadora de la Unidad de Investigación de Runrun.es; y Christi Rangel, coordinadora regional de Transparencia Venezuela. Ellas también debatieron acerca del rol que han tenido China, Rusia, Irán, Turquía y otros aliados comerciales.

Este Diálogos CONNECTAS se realizó en alianza con el ICFJ, Freedom House y ARI.

Nuevas coaliciones

En los últimos años, nuevos países del mundo empezaron a ser parte del panorama de aliados estratégicos de Venezuela, en especial naciones como Irán, Bielorrusia, Rusia y China.

Todos estos son países que abiertamente tienen una aversión hacia Estados Unidos y están abanderados en contra del imperialismo.

Igualmente, poseen altos niveles de corrupción y están reportados en los diferentes indicadores que miden la democracia en los países.

Sin embargo, aunque exista una afinidad ideológica con el gobierno de Maduro, la relación de estos va más allá y tiene propósitos más concretos.

Principalmente, estas alianzas se dieron para el sostenimiento del comercio en Venezuela, como explicó Lisseth Boon, pero, con las sanciones que cayeron al país en 2015 también se volvieron sinergias estratégicas para surcar estas prohibiciones.

Por igual, el país también es estratégico para países como Rusia o China, pues era su entrada al continente latinoamericano y una forma de hacer frente a Estados Unidos en un mismo territorio.

Así pues, aunque el comercio de Venezuela estaba en declive, principalmente por la caída de los precios del petróleo y por las sanciones, seguía posicionándose como un lugar estratégico. Sus aliados empezaron a llevar sus productos y empresas al país latinaomericano a la vez que le mostraban cómo evadir las sanciones mundiales.

A su misma vez, estas sinergias sirvieron más adelante para solventar deficiencias en Venezuela, como la escasez de medicamentos en la que actualmente India está ayudando a cubrir.

A esta situación hay que agregarle la inexistencia de una línea de créditos en el país, al igual que estructuras sólidas para un intercambio comercial.

Según Christi Rangel, por esta falta de transparencia en la economía existen canjes, importaciones y exportaciones que no están documentadas y de las que no se sabe ninguna información, lo que sostiene el régimen de Maduro, pues su gobierno se solventa a través de transacciones comerciales que no suceden por los canales tradicionales.

De cara al futuro

Las panelistas hicieron un especial énfasis en por qué el régimen en Venezuela se mantiene de pie a pesar de las sanciones económicas, el declive económico y en general, la situación humanitaria que enfrentan.

Según la internacionalista Aristeguieta, hacer negociaciones con el gobierno actual para una transición democrática es muy difícil por el simple hecho de que estos no tienen ningún interés en entrar a negociar.

Igualmente, el sistema económico será difícil de reconstruir, pues estabilizar los precios y combatir la hiperinflación tomará años y una disciplina fiscal que implica transparencia y seguir reglas macrofiscales, como explicó la economista Rangel.

A pesar de los convenios y acuerdos, para la periodista Boon, el régimen madurista no tiene interés en un crecimiento económico de la sociedad, sino más bien en una reactivación del movimiento comercial.

Por el momento, el sistema en Venezuela está opacado por la corrupción y abusos de poder, no existe una rendición de cuentas ni una forma de saber cómo se comporta el gobierno económicamente.

Tampoco hay un control o un contrapeso a este poder, pero para los países que son aliados sigue siendo rentable tener esta relación, porque al final la meta es un enriquecimiento.

A manera de conclusión, las panelistas vieron con esperanza el futuro de Venezuela, pero tienen claro que los cambios que necesita el país tomarán tiempo y necesitarán de un cambio político que lleve a otro tipo de institucionalidad.

Igualmente, estuvieron de acuerdo con la necesidad de darle valor a la institucionalidad democrática, porque esta será la que guiará el futuro del país que actualmente está en cabeza de Maduro y que gracias a esa institucionalidad, este podrá ser castigado en algún momento.

Por otra parte, subrayaron la necesidad de poner los intereses de la ciudadanía antes de cualquier transacción comercial en el país, pues mientras Maduro tiene todas las comodidades de un gobernante, el pueblo venezolano atraviesa una crisis humanitaria que parece no tener fin.

Los límites del «Compadrazgo»

¿Hasta cuándo sostendrán los aliados al Chavismo en el poder?¿Apoyan a Venezuela únicamente por la ideología que comparten?

Estas fueron otras de los interrogantes que se debatieron en el evento. Para las panelistas invitadas, sin duda, los aliados han sido vitales para sostener al régimen desde las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Al respecto de la duración de estas alianzas, Boon comentó: «Esta relación con países de Oriente se mantendrá hasta que se rompa el negocio, porque son relaciones pragmáticas».

Por último, las panelistas analizaron las negociaciones que actualmente transcurren en México con los líderes de la oposición.

Para Aristeguieta, el proceso de negociación es complejo porque “es muy difícil traerlos a la mesa de negociación para iniciar un proceso de transición a la democracia dado que no les interesa dar ese paso, entre otras por el apoyo que tienen de sus socios comerciales”.