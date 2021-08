“Tengo la bendición de empezar de nuevo en este país”: Uruguay recibió al boxeador venezolano Eldric Sella - Runrun

El boxeador venezolano Eldric Sella, que participó en los juegos olímpicos Tokio 2020 en el equipo de refugiados, fue recibido por Uruguay, luego de que Trinidad y Tobago le impidiera su regreso por tener el pasaporte vencido.

Así lo informó a través de Twitter David Smolansky, comisionado del gobierno interino de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

Ante la noticia, Smolansky agradeció al gobierno de Uruguay por recibir a Sella y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados «por interceder en este caso».

«Le deseo éxito en esta etapa donde podrá continuar con su disciplina deportiva», expresó Smolansky en su mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, Eldric Sella agradeció a Uruguay por recibirlo y manifestó su alegría por tener la oportunidad de un nuevo comienzo.

De acuerdo con el atleta, ⁣»ya vienes con un aprendizaje que te han dejado las múltiples experiencias que has vivido y esto te permite repetir el mismo camino pero sin cometer los mismos errores».

«Hoy tengo la bendición de empezar desde cero en este país que sin pensarlo dos veces me abrió las puertas y me entregó la llaves para que haga de este mi nuevo hogar», señaló.

El día lunes, 9 de agosto, David Smolansky aseguró que gestionaba el proceso de protección para Eldric Sella, puesto que no podía volver a Trinidad y Tobago, donde residía antes de participar en Tokio 2020, al no tener su pasaporte venezolano vigente.

«Ya culminados los Juegos Olímpicos Tokio 2020, seguimos atendiendo al caso del boxeador venezolano refugiado Eldric Sella. Tendrá un país que lo reciba y otorgue protección», expresó Smolansky en Twitter.

A finales de julio, tras participar en Tokio 2020, el padre de Eldric Sella dijo que Acnur estaba «buscando un país que recibiera» a su hijo, quien residía en Trinidad y Tobago desde 2018.

En una entrevista que ofreció a VPI, el padre del atleta señaló que Trinidad y Tobago «le negó la posibilidad de entrar al país».

Durante esas declaraciones, el padre del boxeador indicó que tanto Eldric como su familia llegaron a Trinidad y Tobago por avión con sus pasaportes vigentes, pero que los documentos se les vencieron estando allá.

Sella perdió el encuentro frente al dominicano Euri Cedeño por knockout. Al bajar del del cuadrilátero, la periodista Andreina Solórzano abordó al venezolano para recibir sus impresiones y que enviara n mensaje a Venezuela.

«Disculpa», fue lo que dijo el joven atleta tras ser eliminado de los juegos olímpicos.

Muy triste por la eliminación de #EldricSella en #Tokyo202 por Knock Out. Esto me dijo el venezolano que participaba por el equipo de refugiados al salir del cuadrilátero. Conociendo su historia me partió el alma. Aún cuando no fue bajo su bandera, pide “disculpas” pic.twitter.com/jaBzV3RQCM

— Andreina Solorzano (@andreinaCO) July 26, 2021