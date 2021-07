Acnur busca un tercer país que reciba al boxeador Eldric Sella tras competir en Tokio 2020 - Runrun

El venezolano Eldric Sella se convirtió en el primer deportista latinoamericano que compite en el Equipo Olímpico de Refugiados y lo hizo para los juegos de Tokio 2020. Sin embargo, fue eliminado por el dominicano Euri Cedeño.

Sella, de 24 años de edad, salió de Venezuela en el año 2018 debido a la crisis humanitaria compleja, con la esperanza de encontrar una mejor calidad de vida.

Su destino fuera de su país natal fue Trinidad y Tobago, adonde viajó para participar de un torneo de boxeo. Una vez en el lugar, pidió asilo y ya no retornó a su tierra, convirtiéndose en uno de los 5 millones de migrantes venezolanos que contabiliza la Agencia para los Refugiados (Acnur).

Tras ser eliminado de la competencia olímpica, el joven ahora no puede retornar a Trinidad y Tobago, según reveló su padre, Edward Sella.

En una entrevista que ofreció a VPI, el padre del atleta señaló que Trinidad y Tobago «le negó la posibilidad de entrar al país».

Asimismo, el padre del boxeador indicó que tanto Eldric como su familia llegaron a ese país por avión con sus pasaportes vigentes, pero que los documentos se les vencieron estando allá.

Por otra parte, comentó las dificultades que han tenido para tramitar la renovación de sus pasaportes.

Acnur estaría trabajando en el caso de Eldric para buscarle un país que pueda recibir tanto al atleta, como a su novia y su padre.

«Yo tengo esperanzas de que Acnur consiga un tercer país donde él pueda ir inmediatamente y nosotros ir con él», agregó Edward Sella.

Tras perder el encuentro contra Euri Cedeño por knockout y bajar del cuadrilátero, la periodista Andreina Solórzano abordó a Eldric Sella para recibir sus impresiones y que enviara n mensaje a Venezuela.

«Disculpa«, fue lo que se escuchó decir al joven atleta.

Al recibir esta respuesta, la comunicadora que lo abordó manifestó tristeza por su derrota: «Conociendo su historia, me partió el alma. Aún cuando no fue bajo su bandera, pide disculpas».

Muy triste por la eliminación de #EldricSella en #Tokyo202 por Knock Out. Esto me dijo el venezolano que participaba por el equipo de refugiados al salir del cuadrilátero. Conociendo su historia me partió el alma. Aún cuando no fue bajo su bandera, pide “disculpas” pic.twitter.com/jaBzV3RQCM

— Andreina Solorzano (@andreinaCO) July 26, 2021