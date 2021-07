Las mejores imágenes que dejó la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 - Runrun

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tuvo lugar este 23 de julio, evento en el que unos 11.000 atletas dijeron presente.

El Estadio Olímpico de Tokio fue el escenario por el que desfilaron los mejores del mundo en diversas disciplinas deportivas. El espectáculo se desarrolló sin público en las gradas, debido a las restricciones asociadas a la pandemia del COVID-19

La competencia se extenderá hasta el 8 de agosto, mientras que los Juegos Paralímpicos tendrán lugar desde el 24 de agosto al 5 de septiembre.

La delegación venezolana desfiló con el karateca criollo Antonio Díaz ondeando la bandera nacional, acompañado de la judoca Karen León, quien sustituyó a la campeona mundial en Triple Salto, Yulimar Rojas, quien aún no había arribado a Japón.

«Unidad en la diversidad» es el emblema de fondo del logo de los Juegos Olímpicos, que está conformado por variados tipos de formas rectangulares en alusión a la diversidad de culturas que convergen en un mismo lugar.

Composed of three varieties of rectangular shapes, the design represents different countries, cultures, ways of thinking and incorporates the message “Unity in Diversity.” 🤝 #UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/4kHrwGwAHK

La tenista nipona Naomia Osaka, ganadora de cuatro torneos Grand Slam, fue la encargada de encender el pebetero para dejar la llama olímpica ardiendo hasta el cierre de la competición.

Osaka no es solo una deportista de alto nivel, sino que ha sido imagen para promover la concientización sobre las enfermedades mentales.

Por su parte, la presidenta del comité organizador de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, prometió una competencia de nivel.

"After more than half a century, the Olympic Games have returned to Tokyo. Now we will do everything in our power to make this Games a source of pride for generations to come."

– #Tokyo2020 President HASHIMOTO Seiko pic.twitter.com/NMhFAFuiMa

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021