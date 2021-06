Bonny Cepeda admite haber recibido $60.000 de Maduro para cantar en Caracas - Runrun

El cantante dominicano Bonny Cepeda reveló este martes, 1 de junio, que recibió unos 60.000 dólares por parte de Nicolás Maduro, para ir a cantar a Venezuela.

En una entrevista que concedió al programa Alofoque Radio Show, indicó haber hecho shows en dos oportunidades con Maduro y dijo que en el primero de ellos no cobró sino que lo hizo gratis.

Asimismo, aseguró que cuando va como artista o cantante, no está juzgando al cliente que lo contrata.

“Yo he llorado (…) He visto aquí a una muchacha venezolana vendiendo caramelos. Eso es otra cosa. Nosotros los artistas cuando salimos a trabajar o cantamos en el país que nos llaman no podemos depurar al cliente porque cómo seria esto. Mire, me contrataron, mande un papel de buena conducta”, declaró.