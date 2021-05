CLAVES | La situación de NNA no acompañados o separados procedentes de Venezuela - Runrun

La investigación encontró casos casos de NNA que salieron solos del país y posteriormente formaron un vínculo con otra persona o grupo

El Centro de DDHH de la UCAB encontró que, generalmente, los NNA no acompañados o separados viajan sin un plan definido, sin orientación y sin personas u organizaciones de apoyo

Foto: Guillermo Torres/Semana

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), presentó este jueves, 27 de mayo, un informe sobre la situación de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados procedentes de Venezuela.

Para la elaboración del informe “Pequeños en movimiento”, el Centro de DDHH de la UCAB analizó diversas fuentes documentales y realizó entrevistas con expertos en derechos de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, se realizaron entrevistas con NNA no acompañados y separados en Colombia y Ecuador. La mayor parte del análisis, realizado entre enero y abril del 2021, se centró en la situación en Colombia, con cobertura adicional sobre las condiciones en Brasil, Ecuador y Perú.

De acuerdo con el texto, el organismo encontró algunas limitaciones para realizar las entrevistas con los NNA no acompañados y separados, pues las visitas de campo se suspendieron por la segunda ola de COVID-19 y se sustituyeron por entrevistas a través de medios digitales con la colaboración de organizaciones aliadas.

Otra limitación fue la dificultad para identificar y abordar a NNA no acompañados o separados, ya que, además de tratar de pasar desapercibidos, no permanecen mucho tiempo en un solo lugar, por lo que no es fácil un acompañamiento constante para las mismas organizaciones que trabajan en apoyo a este sector.

Destaca el texto que los NNA entrevistados no estaban al cuidado de adultos ni de instituciones estatales de protección. El contacto se hizo a través de ONG que brindan asistencia a niños y adolescentes.

Caracterización de los NNA no acompañados o separados

Según el informe, Los NNA en situación de movilidad que están apartados de sus padres o representantes se agrupan en dos grandes categorías:

– Por una parte se consideran se consideran NNA no acompañados, “los menores que están separados de ambos padres y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad.

– Por otra parte, son “los menores separados de ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por tanto, puede tratarse de menores acompañados por otros miembros adultos de la familia.

De acuerdo con el texto, durante la investigación se observaron otras situaciones como NNA que salieron de Venezuela, acompañados de uno o ambos padres, pero que luego decidieron apartarse de ellos y seguir una ruta o establecerse por su propia cuenta sin ser mayores de edad.

1.1 Información cuantitativa sobre NNA no acompañados

El Centro de DDHH de la UCAB señala la dificultad de llevar un cálculo certero sobre la cantidad de menores no acompañados, al destacar que muchos de ellos entran por puntos no controlados. Además, el contexto de la pandemia de COVID-19 dificulta los registros oficiales.

Respecto a lo anterior, ni siquiera el Plan de respuesta regional para refugiados y migrantes de Venezuela (RMRP) tiene cifras desagregadas sobre NNA no acompañados y separados, lo que evidencia las carencias de información sobre este sector de la población.

Por su parte, el informe Tendencias Globales 2020 de ACNUR advierte que las cifras al respecto “son subestimaciones importantes debido al limitado número de países que comunican datos”.

El portal Hijos de Migrantes ha hecho algunas estimaciones sobre estas cifras, entre las que resaltan las siguientes:

– Para fines de 2020, había 1,9 millones de NNA venezolanos en situación de movilidad.

– Más del 55% de los NNA venezolanos se movilizan sin documentos.

– Para 2019, se calculaba que más de 20.000 NNA habían llegado solos a Colombia.

– En el marco de la pandemia, cerca de 750 NNA no acompañados retornaron a Venezuela.

– Tras la reapertura de la economía en países receptores, al menos 430 NNA salieron de Venezuela solos o junto con otros menores de edad, entre octubre de 2020 y febrero 2021.

– Entre 2015 y 2019 unos 25.000 menores no acompañados o separados han salido de Venezuela.

Ante la imposibilidad de acceder a registros oficiales, en Colombia las estimaciones se realizan con informaciones provenientes de las ONG y autoridades locales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y funcionarios de la Defensoría Delegada para Derechos de la Población en Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Riesgos en la ruta y en el lugar de destino

El Centro de DDHH de la UCAB encontró que, generalmente, los NNA no acompañados o separados viajan sin un plan definido, sin orientación y sin personas u organizaciones de apoyo. Aunque algunos salen por la frontera con Brasil y en embarcaciones hacia Trinidad y Tobago, la mayoría lo hace por diferentes puntos de la frontera entre Colombia y Venezuela.

“A mí me motivó la situación económica, porque ya no se podía comprar comida, no se podía comprar las cosas personales ni se podía estudiar allá (…) Yo salí del país por trochas, pasé por ríos, montañas, en una camioneta pequeñita donde había mucha gente”, declaró A.H de 17 años, quien salió de Maracaibo (Zulia) a Ibarra, Ecuador.

Los riesgos pueden depender de la edad y el sexo. El reclutamiento con fines de explotación sexual afecta más a las niñas, registrándose casos de embarazo precoz.

Por su parte, en el caso de los varones, son más explotados en actividades de transporte y manejo de armas, de químicos para procesar drogas y de sustancias ilícitas.

Otro riesgo son las ofertas de trabajo engañosas en Colombia. Organizaciones consultadas confirmaron la existencia de casos de niñas no acompañadas o separadas que se trasladan hasta Panamá, Ecuador y Perú motivadas por tales ofertas y, una vez que llegan, son víctimas de trata y explotación sexual.

Situación en los países receptores

Es Colombia el país con mayor destino de venezolanos en situación de movilidad, algo que ocurre también para los NNA no acompañados y separados. Además, Colombia es el principal país de tránsito para los menores no acompañados que esperan llegar a Ecuador, Perú, Chile, Panamá y Norteamérica.

También han sido identificados NNA no acompañados y separados en Brasil, Trinidad y Tobago y Uruguay.

En el caso de Ecuador, la Cancillería de ese país señaló que, del total de NNA que ingresan a su territorio, el 9% son separados y el 1% son no acompañados. Muchos de estos niños se separan de su grupo familiar por accidente.

Asimismo, con relación a Perú, una encuesta realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y UNICEF en 2019, indicó que el 27% de los NNA viajan separados de sus padres o representantes, encontrándose a cargo de otros parientes, principalmente hermanos, sobrinos o primos.

En cuanto a Colombia, al 31 de agosto de 2019, según el RMRP 2020, 1.641 niñas y niños venezolanos se encontraban bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre los que se encontraban 152 NNA no acompañados.

Mecanismos de protección para NNA no acompañados y separados

Los países receptores de NNA procedentes de Venezuela cuentan con instituciones que velan por los derechos de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, los protocolos son limitados e incluso, inexistentes.

En el caso de Colombia, los NNA cuentan con protección del ICBF, cuya acción inicia con una evaluación para ver si se requiere su intervención o si se puede buscar algún apoyo familiar.

Cuando se trata de NNA no acompañados, la respuesta es siempre el ingreso al sistema de protección, bien sea por la modalidad de hogar sustituto o de internamiento institucional.

Algunos entrevistados por el Centro de DDHH de la UCAB señalaron que hasta ahora la institución de protección de NNA en Colombia no ha abordado con suficiente fuerza algunas situaciones.

Según el informe, en algunos casos los procesos de inserción de los NNA no acompañados o separados en la escuela en ocasiones resulta difícil, pues se producen expresiones de xenofobia y discriminación contra estas personas.

Puede leer el informe completo a continuación:

Situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados procedentes de Venezuela. Mayo… by Andrea González Parra on Scribd