ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #11Mar - Runrun

Gobernador brasileño afirma que vacuna Coronavac es eficaz contra variantes del COVID-19

El Instituto Butantan de Brasil ya había confirmado en febrero la eficacia de la vacuna Coronavac de China contra las variantes británica y sudafricana del COVID-19, aunque todavía desconocía sus efectos frente a la variante amazónica, según informó el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria. EP

Reino Unido asegura que la vacuna de AstraZeneca es “segura” y “eficaz”

El gobierno británico defendió este jueves la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la universidad de Oxford tras su suspensión en Dinamarca, calificándola de “segura” y “eficaz” y afirmando que seguirá utilizándose en el Reino Unido. “Hemos dejado claro que (la vacuna) es segura y eficaz”, dijo a la prensa un portavoz del primer ministro Boris Johnson. “Cuando se pide a la gente que se presente para recibirla, deben hacerlo con confianza”, agregó. EU

Coronavirus: ¿cómo aumenta la capacidad de infección del SARS-CoV-2 con cada nueva variante?

A finales de 2020 surgió en Gran Bretaña una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2.Esta variante (o linaje), denominada B.1.1.7, está dotada con mayor infectividad. Según el COVID-19 UK Genomics Consortium, en diciembre de 2020 más del 50 % de los nuevos contagios en Gran Bretaña eran de esta variante, que hoy es dominante en las islas. EN

¿Los alérgicos podemos vacunarnos contra el Covid?

Las personas con alergia deben vacunarse contra el Covid exactamente igual que el resto de la población, pero hay algunas excepciones. Aquellos que han tenido alergias muy graves a alguno de los componentes de las vacunas no deben ponerse la que contenga ese componente. Con las de Pfizer y Moderna, en las que se ha visto algunos casos de alergias graves, puede ser a un componente llamado polietilenglicol que llevan las dos. Los alérgicos a ese componente no deberían ponerse esas vacunas, pero pueden ponerse otra que no lo contenga. En los prospectos de todas las vacunas se indica su composición detallada. EU

Coronavirus: ¿cómo se determina cuándo finaliza una pandemia?