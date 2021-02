70 años de investigaciones se perdieron tras incendio en estudio de Charles Brewer-Carías - Runrun

Más de 70 años de expediciones, investigaciones y fotografías del explorador Charles Brewer-Carías fueron consumidas tras un fuerte incendio que se registró en su hogar este fin de semana por un accidente de corto circuito de un extractor de humedad y que dejó su estudio en cenizas.

“El estudio de mi papá ha sido consumido por el fuego. Es difícil explicarles la inmensidad de esta pérdida. No sólo de material científico, colecciones, prototipos de cuchillos sino de conocimiento. El estudio quedó completamente quemado, no se salvó nada. Más de 70 años de expediciones, de investigaciones, de fotografías que todavía no se habían digitalizado, más de 5.000 libros que venían desde los años 1.500″, informó su hija Karen Brewer a través de su cuenta de Instagram

Contó que su hermano se despertó en horas de la madrugada porque escuchó a los perros ladrando y ruidos que le resultaron extraños. Cuando se asomó se dio cuenta de que la casa estaba en llamas, por lo que despertó a su padre y a su madre.

“Todos se pusieron a apagar el fuego, a tratar de recuperar documentos, cosas importantes, pero realmente las llamas estaban muy fuertes. Salieron medio quemados, golpeados por los efectos del humo y de los gases, pero lograron evitar que el fuego continuara y arrasara con el resto de la casa”.

Aunque todos los miembros de la familia se encuentran bien, a pesar de algunas quemaduras y molestias a causa del humo y del calor, Karen Brewer expresó que “emocionalmente estamos golpeados”.

Sin embargo, el explorador aseguró en un video que no está vencido y que, por el contrario, tiene mayor entusiasmo y presión para continuar trabajando en varios libros. “Papá, duro y sabio como es él, está ahorita sentado preparando varios libros que quiere terminar. Aún el olor a quemado no se va de la casa y ya está haciendo 3 libros”, dijo su hija.

Por esta razón, Brewer-Carías está pidiendo apoyo de un editor, una editorial y de una institución que lo ayude a publicar las obras que tiene culminadas. Y claro que necesitamos ayuda.

Queremos reconstruir y rescatar lo que pareciera perdido pero sobre todo queremos seguir haciendo nuestro trabajo.

“Estoy muy entusiasmado, ahora más que nunca y con mayor presión para hacer saber lo que conocí en mi tiempo, de muchas formas muy diferentes, pero que serán para el futuro. Que haya tenido un incendio tan grave no quiere decir que estoy vencido”.

Su hija publicó una campaña de GoFundMe para ayudar a reconstruir y rescatar “lo que pareciera perdido pero sobre todo queremos seguir haciendo nuestro trabajo”.

