ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #3Nov - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 47.250.964 infectados y 1.210.548 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Cómo la OMS cedió ante China y sacrificó las posibilidades de conocer el origen del COVID-19

“Si no conocemos el origen [del coronavirus] entonces estaremos igualmente vulnerables en el futuro a un brote similar”, señaló en febrero de 2020 Michael Ryan, director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando aún existía la esperanza de poder controlar a tiempo la epidemia que iba a en camino a convertirse en un fenómeno global. Pero a los miembros del equipo especial de la OMS nunca se les permitió hacer su trabajo y la misma organización negoció con con el régimen chino los limitados alcances de la misión, según una investigación publicada este lunes por el New York Times y firmada por los periodistas Selam Gebrekidan, Matt Apuzzo, Amy Qin y Javier C. Hernández. Infobae

Mutación genética del coronavirus puede hacerlo más contagioso

Un estudio llevado a cabo por científicos del Houston Methodist Hospital, en Estados Unidos, y en el que se han analizado a más de 5.000 personas de Houston con covid-19, ha señalado que una mutación genética que está acumulando el coronavirus puede hacerlo más contagioso. Según el trabajo, publicado en la revista mBIO, esta mutación genética, denominada D614G, se encuentra en la proteína de pico que abre las células para la entrada viral. Durante la primera ola de la pandemia, 71% de los nuevos coronavirus identificados en pacientes en Houston tenían esta mutación, porcentaje que ha aumentado hasta 99,9% en la segunda ola. EN

¿Cómo es el protocolo del síndrome hiperinflamatorio asociado a COVID-19?

COVID-19 es una enfermedad sistémica con una amplia gama de manifestaciones clínicas causada por la infección por el nuevo coronavirus 2, síndrome respiratorio agudo severo, betacoronavirus (SARS-CoV-2). El virus infecta directamente a los macrófagos y monocitos a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), lo que produce una infección intracelular y la activación de los macrófagos. En algunos pacientes, este proceso da como resultado un síndrome hiperinflamatorio asociado con síndrome de dificultad respiratoria aguda y daño de órganos diana. Infobae

¿Por qué vacunarse contra la gripe si lo que nos asusta es el COVID?

Europa ha entrado de pleno en la temporada de la gripe al mismo tiempo que sufre la segunda oleada de la pandemia de COVID-19 , en la que se centran la atención y los esfuerzos de gobiernos y sociedades, pero que para ser controlada requiere que no se menosprecie a la gripe como si fuese un mal menor. “Si hay una vacuna disponible recomendamos a la gente que se haga vacunar”, dijo el martes la responsable en la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la preparación contra la gripe, Ann Moen. BluRadio

Protestas en Brasil contra la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19

El presidente Jair Bolsonaro y algunos líderes de opinión se han mostrado escépticos ante la llamada CoronaVac, y el mandatario ha dicho que los brasileños no serán conejillos de indias de los científicos chinos. El asunto se ha convertido en tema de debate en las campañas de las elecciones a alcaldías y consejos ciudadanos de finales de este mes. Aunque la mayoría de los profesionales de salud respaldan la vacunación, algunas campañas en las redes sociales han planteado interrogantes sobre posibles riesgos de las vacunas. Infobae

¿Por qué el coronavirus se propaga ahora con tanta velocidad?

¿Es más contagioso el SARS-CoV-2 que otros coronavirus? La respuesta es sí. Hay otros dos coronavirus muy similares que causan también una patología respiratoria muy grave: el SARS-CoV, que apareció en China en 2003, y el MERS, que se diseminó en Oriente Medio en 2012. Ambos tenían una tasa de letalidad mucho mayor que el SARS-CoV-2 (murieron 35% de los pacientes con MERS), pero su infectividad fue mucho menor. A pesar de los temores iniciales, ambos brotes se extinguieron sin causar la temida pandemia. EN