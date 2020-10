Ministro de salud reveló haber dado positivo al covid-19 - Runrun

El ministro indicó que lleva 11 días en aislamiento y que está asintomático

Este martes, 134 de octubre, a través de una videoconferencia, el ministro de salud, Carlos Alvarado informó que desde hace 11 días se encuentra en aislamiento tras haber dado positivo a una prueba rápida para descartar o conformar la presencia del covid-19 en su organismo. Destacó que lleva cuatro días asintomático y se mantiene a la espera de la prueba PCR negativa para confirmar su recuperación y retornar al trabajo.

“Me siento muy bien a once días de haber sido diagnosticado con covid-19, he tenido síntomas leves, estoy en ese 85% de la población venezolana que están asintomáticos o con síntomas muy leves y estoy esperando el resultado de mi prueba PCR, ojalá salga negativo, para continuar trabajando como lo he hecho hasta ahora”, expresó Alvarado.

Carlos Alvarado se suma a la lista de funcionarios del gobierno que han manifestado haberse contagiado del covid-19, donde la mayoría de ellos afirma haberse recuperado de la enfermedad. Entre ellos están el presidente de la impuesta asamblea constituyente, Diosdado Cabello; el vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami, el exministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, varios constituyentes y gobernadores, entre otros.