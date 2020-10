Embajador de España: Es imposible atender la petición de observar las elecciones legislativas - Runrun

Jesús Silva indicó que la Unión Europea no ha decidido sobre si seguir reconociendo a Juan Guaidó después del 5 de enero

El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva señaló que no es posible atender la petición de colaborar y observar el proceso de las elecciones legislativas, convocadas para el próximo 6 de diciembre.

Silva explicó que el proceso de observación electoral establecido por la Unión Europea exige un despliegue y un acceso ilimitado, es decir, acceso al Consejo Nacional Electoral (CNE), a las computadoras, al escrutinio, a los centros electorales y al proceso previo de campaña, lo que requiere un despliegue de cientos de personas.

“Es un proceso muy serio y muy exhaustivo, muy respetuoso con el principio neutral. Si se nos invita, nosotros decimos cuáles son las condiciones, pero desgraciadamente, en el plazo de tiempo que existe en estos momentos, no es posible atender esa petición porque precisamente exige todos estos trabajos previos. Además, consideramos que hay condiciones que no se dan, no todos los líderes políticos y partidos pueden participar”, agregó en entrevista con Vladimir Villegas.

El embajador igualmente señaló que hasta el momento ni España y la Unión Europea han definido si seguirán reconociendo la continuidad administrativa de la actual Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, a partir del 5 de enero cuando la nueva directiva del Parlamento tome posesión.

“Creo que ni la propia oposición venezolana ha decidido cuál es su postura y qué hará. Creo que la Unión Europea tampoco lo ha decidido, y eso es un tema que habrá que analizar para tomar una decisión”, dijo.

