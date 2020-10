Trump: No permitiremos que Estados Unidos se convierta en una Venezuela a gran escala - Runrun

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que jamás permitirá que su país se convierta en una versión a gran escala de Venezuela.

“Nuestro país no puede sobrevivir como nación socialista, y eso es lo que los demócratas quieren que sea. Estados Unidos nunca se convertirá en una versión a gran escala de Venezuela. Ya se le está quitando todo el control a Joe (Biden). ¡Tiene cero para decir!”

Our Country cannot survive as a Socialist Nation, and that’s what the Democrats want it to be. The USA will never become a large scale version of Venezuela. All control is already being taken away from Sleepy Joe. He has Zero to say!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020