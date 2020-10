PasandoLaCuarentena | Segunda edición del Latam Pro Bono Summit será gratuita - Runrun

View this post on Instagram

ESP⬇️ ¡Llegó la segunda edición del LATAM Pro Bono Summit! Sé de los primeros en formar parte de este evento virtual y reserva las fechas 13, 14, y 15 de octubre.🗓 ¡Conocerás actores Pro Bono de toda la región latinoamericana! Expertos, empresas, fundaciones, autoridades públicas, asociaciones y voluntarios que se reúnen para intercambiar buenas prácticas #ConstruyendoElNuevoMundo ¡No te lo puedes perder! Activa la notificación para el día del evento en nuestras historias.🔔 EN⬇️ The second edition of the LATAM Pro Bono Summit is here! Be one of the first to take part in this virtual event and reserve the dates October 13, 14, and 15.🗓 You'll meet pro bono actors from all over Latin America! Sharing experiences with experts, companies, foundations, public authorities, associations and volunteers who meet to exchange good practices #BuildingtheNewWorld Don´t miss it! Activate notifications for the day of the event in our stories.🔔 PT⬇️ Chegou a segunda edição do LATAM Pro Bono Summit! Seja dos primeiros em fazer parte deste evento virtual e reserve as datas 13, 14 e 15 de outubro. 🗓 Conhecerá atores Pro Bono de toda a região latinoamericana! Especialistas, empresas, fundações, autoridades públicas, associações e voluntarios que se encontram pra trocar boas práticas #ConstruindoONovoMundo Você não pode perde-lo! Ative a notificação pra o dia do evento em nossas historias!🔔 #GlobalProBonoNetwork #GlobalProBonoSummit #LatamProBonoNetwork #LatamProBonoSummit #ResponsabilidadSocial #WeLoveProBono #YoSoyProBono #FanáticosdelProBono #ImpactoSocial #Emprendimiento #InversiónConPropósito #EconomíaCircular #Innovación #Voluntariado #Economía #Educación #Voluntariado #TripleImpacto #Liderazgo #ProBono #EventoVirtual