PasandoLaCuarentena | Taller creativo: Descubriendo el arte de Picasso - Runrun

En estos tiempos es importante buscar actividades para desarrollar la creatividad, para compartir con otros niños así sea a través de medios virtuales. La creación y el juego son actividades indispensables para la vida. Volvemos con un nuevo espacio para los más pequeños. La escuelavirtualdelacreaticidad trasnochocult y salatac1 te invitan al "Taller creativo: descubriendo el arte de Picasso": – Será un espacio de juego fascinante en el que niños y niñas pondrán en práctica su imaginación, explorarán técnicas con las que realizarán obras y dibujos inspirados en el trabajo de este pintor, en varias de sus etapas artísticas. – A partir del 10 de octubre nos encontraremos todos los sábados de este mes de 2:00pm a 3:30pm (hora Venezuela) a través de la plataforma Zoom. – Sólo debes contar con buena señal a internet y materiales que seguramente tienes en casa. – Recuerda: esta actividad es para niños entre 6 y 10 años de edad, ni más ni menos. – Este viaje lo guiarán Victoria Farías victoriafarias.a y Alejandra Gutiérrez Calzadilla alejandraquemira , fundadoras y directoras de la escuelavirtualdelacreatividad – Para la inscripción solo debes ingresar a www.trasnochocultural.com Ahí encontrarás toda la información que necesitas para apuntarte a esta experiencia. – ¡Te esperamos! – #TrasnochoCultural #TrasnochoWeb #TallerCreativo #TallerInfantil #Picasso