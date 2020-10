PasandoLaCuarentena | Soledad Bravo presenta “un canto para Venezuela” - Runrun

View this post on Instagram

Disfruta de un Gran Concierto en #TrasnochoWeb – Soledad Bravo en un encuentro único "Un Canto para Venezuela" Este viernes 9 de octubre a las 8:00pm. – Las entradas ya están disponibles en www.trasnochocultural.com y un espectáculo que no se repetirá. – Y no podía ser de otra forma, sin nuestros grandes aliados durante estos 19 años de trayectoria cultural, como lo ha sido @guatacaoficial sin duda un apoyo fundamental para nosotros durante tanto tiempo. – Este vídeo donde disfrutamos de Soledad Bravo hablando del ejemplo a seguir de Guataca, fue grabado en el 2017 en vísperas de un concierto, donde Soledad pudo cantarles a los panameños. – #TrasnochoCultural #Concierto #Guataca #SoledadBravo #Musica