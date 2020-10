PasandoLaCuarentena | Cheo Pardo apuesta al rescate de éxitos musicales venezolanos - Runrun

View this post on Instagram

UN PATREON PARA RE-HACER MUSICA QUE SE NOS ESTA PERDIENDO. . Cuando estudiaba en la Universidad recibí clases con Carlos Rodriguez Gantaume, un profesor muy carismático que disfrutaba de la destreza maravillosa de contar la historia de Venezuela como si fuese una película; Gantaume repetía mucho una frase que poco sabía yo como definiría mi vida: "Los Venezolanos no tenemos memoria" . En estos últimos meses, por las razones que ustedes conocen, no sólo he reconectado con el país que me hizo crecer sino que ha sido evidente que no soy el único que comparte esa ansiedad de recordar y seguir escribiendo nuestra historia sin empezar de cero. . Cada vez que he tocado una canción venezolana en nuestras sesiones nocturnas, siento la emoción de muchos recuperando su historia, y así desperté al hecho de que quizás es un buen momento para echarle una manito de pintura a nuestras cultura, así que aquí les va mi idea: . Muchos de los artistas venezolanos que grabaron canciones populares en nuestro país, no son dueños de sus obras y, peor aun, muchas de ellas han quedado encerradas en catálogos de compañías que ya no existen y no tienen acceso legal a ellas, ni los medios para volverlas a grabar, razón por la cual, no perciben ningún tipo de ganancia monetaria por esos temazos. . Con esa idea, hace unos años, decidí con Guillermo Carrasco re grabar algunos de sus clásicos. El maestro y yo le dimos, pero nos encontramos en una calle ciega cuando había que invertir dinero: yo no lo tenía y él tampoco. . He estado hablando con @mirthaperez5 @albertoslezynger, Ya arranqué a hacer música con ellos, pero siempre con el tema de hacerlo en los tiempos libres, pidiendo favores y obviamente mucho amor al arte, . Estamos claros de que en nuestro pais hay que recuperar muchísimas cosas, pues alguien tiene que empezar a recuperar la música que se nos está perdiendo. Entiendo que no todos tenemos la capacidad de aportar y está bien, pero yo le quiero echar bola a rehacer esas canciones. . Los invito a una reunion ASOCASAECHEO , mañana jueves a las 8pm (NY) IG LIVE,, les cuento lo que tengo en mente y me ayudan a ver si tiene sentido o no y si no, no pasa nada, seguimos guarachando.