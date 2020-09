Guaidó anuncia la conformación de los Comandos por la Libertad y Elecciones Libres - Runrun

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, presentó este domingo, 27 de septiembre, durante un encuentro en vivo, la agenda en el marco de activación y movilización del Pacto Unitario.

Durante su declaración anunció la conformación de los Comandos por la Libertad y Elecciones Libres en todo el país. También pidió respaldar a Yaracuy y la protesta del sector educación que se realizará el 5 de octubre.

“No estamos apostando por la solución mágica. La hemos construido, la estamos construyendo. Avancemos en cada uno de los carriles de la lucha: presión interna, consulta, entender la pandemia y proteger a quienes protestan”, expresó el también presidente de la Asamblea Nacional, quien pidió al país acompañar la protesta del sector educativo pautada para el 5 de octubre.

Sobre las elecciones del 6 de diciembre recalcó que son un fraude del gobierno de Nicolás Maduro y que no van a participar. Aseguró que aplazar las parlamentarias no deja, a su juicio, de hacerlo un fraude.

A fraudes no nos vamos a prestar. Los que dudaron han dicho incluso que si no viene la UE no participan. La UE dejó claro que no van a participar. La dictadura cree que puede manejar a su antojo la justicia internacional”, dijo Guaidó.