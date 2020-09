Guaidó llama a los venezolanos "a la calle" tras protestas en Yaracuy - Runrun

El presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo un llamado a que los venezolanos salgan a las calles a protestar, luego de registrarse manifestaciones en Yaracuy durante los últimos cinco días.

“La protesta es la herramienta que tenemos para pelear por nuestros derechos en medio de una dictadura y lo está demostrando”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

También hizo un llamado a los miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) para que “escuchen el mensaje del pueblo”.

Este sábado, 26 de septiembre, se han registrado protestas en Yaritagua, Chivacoa y el municipio Independencia del estado Yaracuy, aunque han sido reprimidas por funcionarios policiales y de la Guardia Nacional.

El día de ayer, Guaidó recriminó la represión y le recordó a los funcionarios que los delitos de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos, no prescriben.

El informe presentado por la comisión independiente de la ONU recoge delitos de lesa humanidad cometidos por este régimen. No un régimen anterior, no es una deuda pasada, es un régimen actuante.

Sepan funcionarios que estos delitos no prescriben y que la dictadura está derrotada https://t.co/gw0xy3C3fP

— Juan Guaidó (@jguaido) September 25, 2020