PasandoLaCuarentena | “Música x Medicinas” llega el #4Sep en memoria de Renate Koch - Runrun

Vuelve #MusicaXMedicinas en #Cuarentena 🏡🎶 🎹 Este 4 de septiembre a las 7:00 PM por nuestro canal de YouTube (Provea). Con un concierto pop experimental donde participan Corales, Blanca Haddad y Jaxig0ld Piano y jaming poético para exigir #AntirretroviralesYa para los venezolanos con VIH. Un concierto único en memoria de Renate Koch y para recordar la importancia histórica de Teresa Carreño. . Convocamos ACCSI, Red Venezolana de Gente +, Cresta Metalica, RedesAyuda y PROVEA. Todos los derechos por todos los lenguajes🇻🇪 _ #QuedateEnCasa #Musica #Medicinas #RonateKoch #TeresaCarreño #Pop #PopExperimental #28ago #ddhh #Provea #Venezuela