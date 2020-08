PasandoLaCuarentena | AWA Cultura internacionaliza su oferta con una muestra virtual de videoarte - Runrun

View this post on Instagram

¡Ya está disponible nuestra 8va expo virtual! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Se trata de la muestra internacional de #Videoarte #LosHijosDeMelusina — Un proyecto en alianza, producido por @incuvisual y la curaduría de @hvaldivi, el cual estamos lanzando como parte de la internacionalización de nuestra oferta expositiva. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ En esta oportunidad, reunimos el trabajo de 16 artistas de 9 países, cuya investigación ronda en torno a la #tecnología, la #inteligenciaartificial,las nuevas formas de interacción social y las estéticas emergentes. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La muestra está disponible desde ya, para que puedas visitarla las 24 horas del día, los 365 días del año y de forma permanente en nuestros espacio virtual. (Link en bio) 🌐 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔍 Antes de visitarla, ten en cuenta las siguientes consideraciones y recomendaciones: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Algunas de las piezas pueden contener material sensible y/o contenido solo para ser visto por personas mayores de 18 años. Se agradece discreción. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Si bien es cierto que la muestra está diseñada para ser vista desde cualquier dispositivo, te recomendamos en la medida de lo posible, visitarla desde un ordenador para incrementar el disfrute de la experiencia. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🎧 Trata de visitar la muestra con audífonos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🌐 Antes de comenzar, abstrae y expande tu mente. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #AWACultura #Video #Videoart #Exhibition #Art #Arte #Cultura #Artistas #Venezuela #Worldwide