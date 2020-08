AP: Harvest Natural Resources retira demanda contra Rafael Ramírez - Runrun

La empresa Harvest Natural Resources retiró este miércoles, 26 de agosto, una demanda contra Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa.

De acuerdo con el periodista Joshua Goodman, de Associated Press (AP), esta decisión de Harvest Natural Resources es sorpresiva.

En cuanto a la compañía, se dedica a la adquisición, desarrollo, producción y disposición de propiedades de petróleo y gas natural.

Respecto a la demanda, interpuesta en el 2008, Ramírez era acusado de estar detrás de $ 10 millones en demandas de soborno para aprobar una venta de activos.

Según Reuters, un juzgado federal de Texas, en EEUU, anuló un fallo por incumplimiento de 1,400 millones de dólares correspondiente a una demanda de la empresa contra Ramírez. El juzgado dictaminó que a Ramírez no se le notificó el proceso legal de forma correcta.

La empresa alega que perdió millones de dólares cuando Venezuela se negó a permitir la venta de sus operaciones petroleras en el territorio venezolano, pese a coordinar la operación con un comprador.

Sobre aquel juicio, Ramírez consideró que se dictó sin haber sido notificado y sin oportunidad para defenderse.

“Rechazo los alegatos introducidos en la demanda civil presentada por Harvest Natural Resources de Houston, Texas. El tal juicio en mi contra se dictó sin hacerme notificación alguna de la demanda y sin oportunidad a la defensa de estas falsas acusaciones”, expresó en febrero del año pasado.

NEW: In surprise reversal, Houston-based Harvest Natural Resources drops 2018 lawsuit against ex Venezuela oil czar. Harvest had accused Rafael Ramirez of being behind $10 mln in bribe demands to OK an asset sale. Harvest wouldn't say if a settlement was reached when @AP asked pic.twitter.com/474WWCqfw1

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 26, 2020