Rafael Ramírez sobre la escasez de gasolina: “¡Es culpa tuya, Maduro!” - Runrun

Rafael Ramírez no se anda por las ramas. “El problema de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está en Miraflores. Cometimos un gran error al llevar a Nicolás Maduro a la Presidencia de la República”, admite el hombre a quien el difunto comandante Hugo Chávez confió casi durante toda su gestión el Ministerio del Petróleo y la jefatura de Pdvsa.

Sobre la escasez de gasolina y la parálisis del sistema de refinación nacional, advierte: “no es un problema de ajustar un tornillo”. El antiguo zar petrolero señala entre las causas de la debacle la falta de mantenimiento y la desviación de recursos, al tiempo que no se anota entre quienes celebran como un triunfo la llegada de los tanqueros iraníes.

“Van a traer unos barcos que servirán para aliviar la situación de sus vehículos y privatizarán el sector. Impondrán un precio internacional, como si la gente ganara 1.200 euros al mes. Esto es absolutamente injusto, destruyeron la industria, es un retroceso tremendo, retrocedimos al año 1943”, denuncia Ramírez, quien asegura que en 2014 presentó las propuestas para evitar el colapso de la economía venezolana y la pérdida de Citgo, pero Maduro las desoyó. Y de aquellos polvos, estos lodos.

-¿Por qué Venezuela ahora depende de Irán para tener gasolina?

-Vengo advirtiendo desde 2014, en ese tiempo como vicepresidente de Economía: cuidado con la economía, cuidado con mantener medidas que ya no sirven como el control cambiario, cuidado con el petróleo que viene cayendo. ¿Por qué no hicieron caso? Cuando dices que el petróleo va mal, la gente no lo siente directamente porque el petróleo es un negocio internacional. ¿Cuándo lo comienzas a sentir? Cuando no tienes ingresos.

Maduro dice que es la guerra económica y con eso se ha bandeado, pero ya no hay manera de ocultar la verdad cuando no tienes gasolina ni tienes gas. La gasolina y el gas es el último coletazo de lo que está pasando en Pdvsa. En mi periodo al frente de Pdvsa nunca faltó la gasolina. Nosotros tuvimos gasolina todo el tiempo y eso que la demanda interna era de 660 mil barriles, no esta demanda de ahora que no llega a 80 mil barriles. Satisfacíamos la demanda interna y exportábamos, producíamos 1 millón 72 mil barriles de combustible.

La falta de gasolina es la evidencia más palpable para la gente de que este señor (Maduro) acabó con Pdvsa. Ahora, a Pdvsa no hay que venderla, el petróleo está allí, lo que hay que tener es un poquito de sentido común, patriotismo y amor por este país, pero el petróleo está allí. En este momento la refinería de El Palito está en cero, la de Puerto La Cruz está en cero y el Complejo Refinador Paraguaná apenas está produciendo 26 mil barriles de gasolina, una planta que en 2014 producía 970 mil barriles. Maduro no puede ocultar su fracaso. Igual pasa con el gas, el criogénico de Jose no está funcionando. ¿Van a seguir echándole la culpa a Ramírez? ¡Es culpa tuya, Maduro, es culpa de Maduro, es culpa de sus equipos incapaces! Hay dos señores que casi nunca se mencionan, Carlos Erick Malpica Flores (sobrino de Cilia Flores) y Simón Zerpa, quienes entraron a la Vicepresidencia de Finanzas de Pdvsa en diciembre de 2014. A partir de entonces no rinden cuentas a nadie y Maduro maneja directamente los recursos, a Pdvsa no llegan los recursos.

-¿Exactamente en cuánto dejó la producción de gasolina al salir de Pdvsa?

-Salí de Pdvsa en agosto de 2014. Ese año la producción fue de 1 millón 72 mil barriles día de combustible. Pero mi último año de gestión fue 2013 y en ese año mi producción de combustible -cifra auditada por KPMG- estuvo en 1 millón 127 mil barriles día de combustible. Allí hay gasolina, fuel oil, diesel, todo. La demanda interna en ese año era de 633 mil barriles, así que nosotros logramos satisfacer la demanda interna pero además exportábamos 460 mil barriles. En el periodo del 2015 al 2020 la cantidad de combustibles producidos cayó de 1 millón 72 mil barriles día a 135 mil barriles día.

-A la par de la escasez de combustible y la llegada de los tanqueros iraníes, surge la noticia del juicio que pone en peligro la propiedad de Citgo. ¿Esta situación extrema no pudo haberse evitado?

-Siempre fui partidario con el presidente Chávez de salir del circuito refinador de Citgo. No solamente porque estoy en contra de lo que allí se hizo, que fue sacar del control del Estado activos de la República, de Pdvsa, sino porque además cuando se hace la apertura petrolera Citgo se convierte en un rehén. Si sufren algún percance la Exxon Mobil, ConocoPhillips o Cristalex, siempre estará sujeto nuestro complejo refinador a acciones judiciales en el exterior. Es decir, tú lo sacas de tu jurisdicción legal.

Pero, además, desde el punto de vista comercial esa es una mala estrategia. Decían que Citgo se adquiere para colocar nuestro crudo que es pesado, pero igual es México, Canadá y Arabia Saudita y ninguno de esos países adquiere 12 refinerías para colocar su crudo. Eso es como si compraras los supermercados para vender tus productos. La estrategia básicamente era sacar del control del Estado esos activos. En base a esa estrategia se dieron descuentos masivos hasta 1999, que en el informe del comisario están reportados por el orden de 40%. Perdíamos por todos lados, se subdiaba el suministro de combustible en Estados Unidos y se sacaron del país más de 17 mil millones de dólares en el periodo de mayor crisis a partir de los años 80, específicamente en el 86 cuando comenzó la política de internacionalización.

Siempre tuvimos la oposición de la Cancillería y de sectores de Pdvsa, sobre todo de la Vicepresidencia de Refinación donde estaba Asdrúbal Chávez -hoy presidente de Pdvsa- porque querían tener Citgo, los gerentes quería tener su green card, querían vivir allá, el sueño americano… Tras la muerte de Chávez, como vicepresidente económico y presidente de Pdvsa le digo en 2014 a Maduro: hay que salir de Citgo, ahora sí. Con Chávez los americanos no iban a confiscar nada de Venezuela porque Chávez era Chávez, tenía su poder, su autoridad, su presencia en América Latina, y otra cosa es Maduro. Claro, yo no sabía que venía Donald Trump, que es muy agresivo, pero Maduro no es para nada lo mismo que Chávez.

Igualmente, tras mi última reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), le expliqué a Maduro que venía una situación compleja para Venezuela y todos los países petroleros, porque ya yo me había dado cuenta de que había un conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, y por eso debíamos vender Citgo y hacer un fondo para contingencias. Maduro no me respondió nada y seguí con mi proceso.

Le dije a Maduro que iba a trabajar un proceso de recepción de ofertas, de competencia. Maduro me dijo, entonces, que usara a la compañía francesa Lazard. Como en el gobierno de Maduro había una vertiente pro-francesa y el Presidente te dice que uses esa compañía en la labor de consultoría, pues la usamos. Una compañía muy famosa y respetada, por cierto. Entonces, comenzamos a hacer un proceso de selección de socios y recepción de ofertas con dos condiciones: 1) que no fuera una empresa productora de petróleo que compitiera con nosotros y 2) la venta tenía que estar atada a un contrato de suministro de largo plazo, 20 años, para obligar a que esa compañía comprara nuestra petróleo. A todas estas, aunque Citgo se compró con la estrategia de adquirir petróleo venezolana, la verdad es que nunca lo adquirió, nosotros nos convertimos en grandes compradores de crudo canadiense.

Cuando hacemos el proceso con Lazard en 2014 recibimos ofertas por 15 mil millones de dólares. Todas las empresas refinadoras norteamericanas estaban interesadas. Sin embargo, eso fue desestimado, Maduro dijo que no, y Asdrúbal Chávez y la Cancillería se opusieron. Ya en ese momento Asdrúbal Chávez estaba complotado con Maduro para sacarnos de Pdvsa. Al final se canceló la operación. Venezuela con Maduro comenzó a tener menos credibilidad, porque no cumple lo que ofrece, y ahora Cristalex va a rematar Citgo por 1400 millones de dólares, una pérdida patrimonial muy importante para el país.