PasandoLaCuarentena | Aquiles Baéz ofrece concierto a beneficio del personal de salud - Runrun

"La música nos salva" concierto de recaudación para la compra de caretas o escudos faciales de protección a beneficio del personal de salud organizado por Prepara Familia. Aquiles Baéz y su esposa, Ana Isabel Domínguez interpretarán temas de música venezolana, en acústico, durante una hora. Naky Soto y Luis Carlos Díaz serán los presentadores. Ellos contribuyeron de manera gratuita y solidaria para apoyar a profesionales de la salud que enfrentan la pandemia y salvan vidas sin protección. Si desea asistir debes llenar el formulario (enlace en la biografía ☝️). El costo de la entrada es de (5$) y puedes adquirirla en Bs. Banesco – Cuenta corriente 01340380513801038446 a nombre de AC Prepara Familia. Rif. J-406725439 / Pago móvil 04166094484 Banesco Rif. J-406725439 y en $ Paypal @Preparafamilia – www.paypal.me/Preparafamilia Al realizar la transacción envía el recibo o la captura a [email protected], para recibir de vuelta, el día del evento el link del concierto. Apoyan: @aquiles_baez @anaisabeldom @nakygram @luiscarlosdiazv @circuitoexitos